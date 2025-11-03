Chi è Jim Curtis, il nuovo amore di Jennifer Aniston

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jennifer Aniston

Jim Curtis è il nuovo amore di Jennifer Aniston. Ad ufficializzare la love story è stata proprio l’attrice che ha postato uno scatto che la ritrae abbracciata all’uomo. “Buon compleanno mio prezioso amore”, ha scritto a corredo della foto, aggiungendo anche un cuoricino.

Chi è Jim Curtis, nuovo amore di Jennifer Aniston

50 anni e una carriera di successo, Jim Curtis è un life coach molto conosciuto ad Hollywood e un love guru. Il suo compito dunque è quello di aiutare le persone ad affrontare al meglio la vita e le relazioni. Grazie al suo charme e alla sua eleganza, Jim sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore di Jennifer Aniston, conquistandola.

IPA

La loro relazione, tenuta segreta per diverso tempo, è stata resa pubblica solo di recente. In tanti infatti avevano notato la presenza dell’uomo nelle foto postate su Instagram da Jennifer Aniston. I primi rumors sulla storia d’amore erano iniziati a circolare qualche mese fa quando Jennifer e Jim si erano concessi una vacanza a Maiorca. In seguito erano stati avvistati a New York, durante una cena in un noto ristorante insieme a Courteney Cox e Johnny McDaid.

“Si stanno frequentando in modo tranquillo e si stanno divertendo – ha spiegato una fonte a People -. Sono stati presentati da un contatto comune e tutto è iniziato come una semplice amicizia. Jennifer Aniston aveva letto il libro di Curtis e conosceva già il suo lavoro”.

Famosissimo su Instagram, Jim Curtis è anche un ipnotista e autore di vari libri e articoli di benessere. Sui social, in particolare, dà consigli a chi sogna di trovare l’amore. Alle spalle Jennifer ha diversi amori famosi. Il più conosciuto è quello con Brad Pitt, sposato negli anni Novanta e con cui formava una coppia iconica. Un amore terminato con il tradimento e un brusco addio dopo l’incontro di lui con Angelina Jolie. In seguito è stata legata all’attore Vince Vaughn, mentre nel 2011 ha sposato Justin Theroux da cui si è separata nel 2018.

I suoi amori spesso non hanno avuto un finale felice, ma la diva non ha mai smesso di credere nell’amore. “Non credo proprio che ognuno di noi abbia una sola anima gemella a disposizione – aveva confidato qualche tempo fa -. Ne abbiamo parecchie. Mi sento come se l’amore, in qualunque forma, si debba presentare a me da solo, senza che ci sia bisogno di cercarlo. Quando busserà alla mia porta, io gli darò il benvenuto”.

La confessione di Jennifer Aniston sui figli

56 anni e una straordinaria carriera alle spalle, Jennifer Aniston qualche tempo fa si era confessata sulle pagine di Harper’s Bazaar, parlando dei suoi tentativi di diventare mamma e delle tante critiche ricevute nel tempo.

“Non conoscevano la mia storia, né quello che ho passato negli ultimi 20 anni per cercare di avere una famiglia, perché non vado là fuori a raccontare i miei problemi medici – aveva detto, sorprendendo tutti -. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto: “Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore. Ho attraversato momenti difficili, ma se non fosse stato per quello, non sarei mai diventata la persona che dovevo essere. È stato davvero duro”.