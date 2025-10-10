Jennifer Aniston, la lotta segreta durata per 20 anni: “Perché non ho avuto un figlio”

IPA Jennifer Aniston

Giudicare, purtroppo, è un’abitudine diffusa. Capita a noi, di ricevere dei commenti non richiesti. Capita alle star hollywoodiane, di leggere accuse e critiche. E così dopo vent’anni trascorsi a cercare di avere un figlio, Jennifer Aniston ha parlato a cuore aperto della sua situazione personale, stanca di sentirsi etichettare come “egoista”, “stacanovista”. Come una donna che ha preferito la fama e la fortuna alla famiglia.

Jennifer Aniston: “Cosa ho passato per avere una famiglia”

Si chiamano speculazioni: non si conosce una situazione, ma si commenta ugualmente, ipotizzando fatti e decisioni di cui, alla fine, sappiamo ben poco. Ad Harper’s Bazaar, Jennifer Aniston ha rilasciato un’intervista estremamente toccante, in cui ha scelto di mettere a tacere tutte le voci in merito alla “decisione” di non aver mai avuto figli. Perché non è stata nemmeno una decisione, ma molti l’hanno etichettata come “egoista e stacanovista”.

“Non conoscevano la mia storia, né cosa avessi passato negli ultimi 20 anni per cercare di avere una famiglia, perché non vado là fuori a raccontare loro i miei problemi di salute. Non sono affari di nessuno. Ma arriva un momento in cui non puoi non sentirlo: la storia di come non avrò un bambino, non avrò una famiglia, perché sono egoista, una stacanovista. Mi tocca: sono solo un essere umano. Siamo tutti esseri umani. Ecco perché ho pensato: ‘Che diavolo?'”.

Non è stato facile nemmeno scegliere di correggere questa falsa narrazione, considerando che, alla fine, le persone più importanti, come la sua famiglia e gli amici, conoscevano la verità. “Certo, ci sono momenti in cui provo quel senso di giustizia, quando viene detto qualcosa che non è vero e devo rimediare al torto. E poi penso: lo faccio davvero? La mia famiglia conosce la mia verità, i miei amici conoscono la mia verità”. Per anni, la Aniston si è sottoposta alla fecondazione in vitro.

Jennifer Aniston non ha rimpianti

Aveva già rivelato la sua battaglia per avere un figlio durante un’intervista ad Allure. Anni di speculazioni, quando invece si sottoponeva alla fecondazione in vitro, beveva tè cinesi, e tanto altro. “Avrei dato qualsiasi cosa”. Eppure, non ci sono rimpianti. “In realtà ora provo un po’ di sollievo perché non ho più pensieri del tipo ‘Posso? Forse. Forse. Forse.’. Non devo più pensarci”.

E la narrazione è stata aggravata dalle speculazioni: “Dio non voglia che una donna abbia successo e non abbia figli. E il motivo per cui mio marito mi ha lasciata, per cui ci siamo lasciati e abbiamo posto fine al nostro matrimonio, è stato perché non gli ho voluto dare un figlio. Erano bugie assolute“.

Ora però la Aniston non ha più niente da nascondere. Anche se ricorda con dolore gli anni in cui le copertine rincorrevano quel gossip, quella smania di dare per primi la “notizia”. Ma non è mai arrivata, e dietro le quinte c’è solo una donna che riporta la narrazione del passato nel binario giusto. Senza rimpianti, come aveva detto anni fa: “Siamo complete. Con o senza un partner. Con o senza un bambino. Siamo noi a decidere cosa è bello e giusto quando si tratta dei nostri corpi”.