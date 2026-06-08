Jennifer Aniston e Reese Witherspoon non condividono soltanto "The Morning Show", ma anche lo stesso innato senso dello stile: sui look coordinati che le due attrici hanno sfoggiato nella Città degli Angeli

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Aniston e Reese Witherspoon a Los Angeles per "The Morning Show 4"

Due dei volti più iconici del panorama rom-com anni Novanta in un posto solo, contemporaneamente sullo stesso red carpet? Non solo è possibile ma è ciò che è accaduto a Los Angeles, ovviamente sul red carpet della quarta stagione di The Morning Show 4: quando le regine indiscusse del power-dressing hollywoodiano decidono di coordinare il guardaroba non ce n’è per nessuno, il tappeto rosso si trasforma istantaneamente in una masterclass di stile e prendere appunti è d’obbligo.

Ecco dunque che, nella Città degli Angeli, l’attesissimo evento dedicato all’acclamata serie tv targata Apple Tv è diventato il palcoscenico perfetto per una sfida sartoriale di altissimo livello, tra Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Due donne unite non solo da una complicità d’acciaio, ma anche da un’idea di eleganza che fa della sottrazione il suo punto di forza. Analizziamo insieme i rispettivi look.

Jennifer Aniston, eleganza essenziale in verde pino

Lontane dai cliché e più affiatate che mai, le due protagoniste del celebre show incentrato sulle complesse quanto spietate dinamiche che si celano dietro le quinte di un popolare programma di informazione mattutino hanno incantato ogni presente all’evento FYC puntando tutto sul lusso silenzioso, dando prova di come il minimalismo, se interpretato con la giusta dose di carattere, possa rivelarsi ben più graffiante di qualsivoglia abito di paillettes.

A Los Angeles Jennifer Aniston ha scelto di rimanere fedele alla sua estetica del cuore: quella fluidità sartoriale e senza sforzo che la accompagna fin dagli esordi. Possiamo vederla poco sotto con addosso una sofisticata creazione verde pino firmata Victoria Beckham, un marchio che d’altronde ha fatto dell’essenzialità contemporanea il suo tratto riconoscibile.

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Il capo in questione, caratterizzato da linee pulite, una vestibilità impeccabile e dall’aggiunta di maniche geometriche, è stato valorizzato da un paio di sandali con tacco a spezzare il rigore dell’insieme con un tocco di sensualità. A completare il tutto, sul finale, erano un biondo dorato baciato dal sole della California ed una manciata di gioielli sottili in oro, perfetti per sigillare un look che profuma di nostalgia anni Novanta ma che è anche incredibilmente attuale.

Reese Whiterspoon, silhouette sartoriale e total black possono vincere ancora

Accanto alla collega, dalla sua Reese Witherspoon ha risposto con un’estetica ben più strutturata e decisamente corporate-chic, quasi a voler omaggiare il carisma manageriale del suo personaggio sullo schermo. Eccola scegliere allora un tailleur nero firmato Elie Saab, firma celebre per la sua rara capacità di coniugare efficacemente romanticismo e rigore geometrico.

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Era il suo blazer avvitato a maniche lunghe a fare in verità l’intero look, un modello piuttosto lungo, impreziosito da moderno scollo squadrato ad incorniciare perfettamente il décolleté e grossi bottoni verticali sul davanti, che si coordinava perfettamente ad una gonna midi a matita dal taglio sartoriale e millimetrico. Un paio di pumps nere classiche, dal tacco a stiletto, e qualche anello in oro bianco rifinivano un outfit che mentre trasudava autorevolezza trasformava il concetto di abito formale da ufficio in una dichiarazione couture.

Quindi ora la domanda è inevitabile: chi ha vinto?