“Mancherai infinitamente”, il doloroso addio di Francesca Fialdini a nonna Gianna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Fialdini

Francesca Fialdini dice addio all’amata nonna Gianna in un post commovente su Instagram. La conduttrice ha voluto condividere con i follower il suo dolore per la morte della nonna, pubblicando una serie di foto e un lungo messaggio per raccontare il loro rapporto speciale.

Francesca Fialdini, l’addio all’amata nonna Gianna

Nelle foto pubblicate su Instagram da Francesca Fialdini scopriamo dei momenti di vita privata: immagini che la ritraggono insieme alla nonna, fra sorrisi, cene insieme e feste di famiglia. Ricordi che Francesca ha voluto mostrare ai fan e che svelano il legame unico con l’amata nonna.

“La mia amatissima e adorata nonna Gianna, la nonna Giannina – ha scritto la conduttrice -. Amica e confidente, pilastro del mio cuore adesso un po’ perso. Mi mancherai infinitamente nonna. Donna libera, simpatica, intelligente. Avanti per i suoi tempi. Memoria storica della nostra famiglia e della nostra terra Apuana. Per tre volte fuggita ai tedeschi, attraversava le montagne per il sale o lo zucchero. I suoi piedi lo raccontavano ancora. Nonna amica mia, sono stata così fortunata ad averti fino ad oggi”.

La vita privata di Francesca Fialdini: il fidanzato e l’amore per la famiglia

Francesca Fialdini ha sempre protetto la sua privacy, cercando di separare in modo netto la vita privata dal lavoro. La presentatrice non ha mai nascosto però il legame speciale con la sua famiglia. La madre, Ivana Bertonelli, è una funzionaria pubblica, mentre il padre Renzo Fialdini un ex dipendente comunale. I due si sono separati quando Francesca aveva solo tre anni, in seguito la madre ha avuto un altro compagno da cui è nato Niccolò, fratello della presentatrice.

“Non metto mai in vetrina la mia vita privata, ma questo non significa che non ci sia nulla da dire”, ha raccontato di recente la presentatrice, affermando di avere un compagno di cui però non ha voluto mai svelare l’identità.

“Accanto a me c’è una persona. Ho un compagno fantastico”, ha rivelato. Una storia d’amore importante, così tanto che la conduttrice starebbe pensando di allargare la famiglia.

“Anche a un figlio mio, nostro, è normale, ci penso – ha rivelato -. Ma forse, al momento giusto, non mi sono sentita adeguata, non mi sono sentita all’altezza di mettere al mondo e crescere un bambino. Forse ho avuto paura. Ora probabilmente è tardi, però mi piacerebbe adottare, è un po’ che ci rifletto. Si può amare anche chi esiste già. Ecco, spero di farlo, spero che questo possa essere possibile un giorno”.

Nel frattempo Francesca Fialdini si prepara a tornare in tv con la nuova edizione di Da noi…a ruota libera che andrà in onda, come di consueto, la domenica pomeriggio, abbinato alla nuova Domenica In. Nel futuro di Francesca potrebbe inoltre esserci, secondo alcune indiscrezioni, Ballando con le Stelle dove sarebbe stata scelta da Milly Carlucci per prendere il posto di Paolo Belli, volto storico della trasmissione.