Dalla Corea arriva un nuovo ingrediente virale: cosa sono le spicole e come inserirle nella tua skincare routine

Le spicole sono il segreto per una glass skin favolosa in pochi semplici step: il segreto delle donne coreane è servito

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Prodotti con spicole: sieri e creme da comprare

Arriva dalla Corea e ha conquistato Tik Tok, diventando un ingrediente virale. Stiamo parlando delle spicole che promettono di regalare una pelle luminosa, morbida e favolosa.

Nell’ultimo periodo infatti la spicule skincare è diventata particolarmente popolare. La tecnica, che sta spopolando in Corea è stata definita come microneedling liquido ed è una valida alternativa ai rulli con aghi. Consente di raggiungere in modo efficace gli strati più profondi della pelle, stimolando al massimo la produzione del collagene e veicolando dei potenti principi attivi.

Che cosa sono le spicole e perché dovresti provarle

Partiamo dalle basi. Cosa sono le spicole? Si tratta di microstrutture molto simili a degli aghi e vengono estratte dalle spugne marine. Possiamo trovarle nell’esoscheletro della spugna e contengono dei minerali naturali.

Usate come ingredienti per prodotti di skincare, le spicole costituiscono delle particelle microscopiche e invisibili ad occhio nudo che, massaggiate sulla pelle, riescono a penetrare in profondità, agendo come il microneedling. Su Amazon puoi trovarle in sieri o creme, per arricchire la tua skincare, applicando il prodotto direttamente sul viso.

Massaggiando la pelle noterai un leggero pizzicore: è il segno che le spicole stanno agendo. Realizzano infatti un’esfoliazione delicata, che stimola il rinnovamento cutaneo. A differenza dello scrub, agiscono in profondità sugli strati superficiali della pelle, favorendo il turnover cellulare per una pelle liscia e luminosa.

Non solo: le spicole creano anche dei microcanali nella pelle che attivano i meccanismi di riparazione del nostro corpo. Il risultato? Viene aumentata la produzione di collagene e di elastina, due elementi che costituiscono la struttura della pelle, rendendola luminosa.

Inoltre grazie alla presenza di questi microcanali, le spicole veicolano nel derma i principi attivi, arrivando in profondità e consentendo a peptidi, idratanti e antiossidanti di agire meglio. Va comunque chiarito un aspetto importante: la barriera cutanea non viene in alcun modo danneggiata dalle spicole. Questo prezioso ingrediente della skincare coreana infatti, pur andando in profondità, resta sugli strati superficiali della pelle per ventiquattro ore, poi viene eliminato tramite il turnover cellulare.

Come inserire le spicole nella propria skincare routine? Per aumentare la produzione di collagene e sfoggiare una favolosa glass skin è importante abbinare i prodotti con spicole a creme e sieri che siano in grado di prendersi cura della barriera cutanea e di idratare la pelle, regalando una texture stupenda, tono e luminosità.

Ricordati sempre di applicare delicatamente il prodotto, senza massaggiare con eccessiva forza. Come abbiamo già detto, avvertire, almeno inizialmente, un leggero pizzicore e un arrossamento è normale. La reazione della pelle è legata anche al numero di microaghi che si trovano nella formula dei siero e alla sensibilità della tua epidermide.

Se hai una pelle molto sensibile, soffri di acne oppure hai la pelle irritata, evita l’uso dei sieri con spicole perché potresti peggiorare la situazione. Fai attenzione anche alla frequenza d’uso. Utilizza i prodotti con spicole due o tre volte a settimana, mentre è altamente sconsigliato utilizzarlo ogni giorno.

Se scegli di usare le spicole evita qualsiasi altra tipologia di esfoliazione e ricordati sempre di idratare la pelle con una crema ricca e lenitiva.

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