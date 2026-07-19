Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Bodycare - tendenza estate 2026

I tempi in cui il massimo sforzo, sul tema “cura del corpo”, era rappresentato appena da una frettolosa passata di crema idratante casuale, giusto dopo la doccia, poco prima di infilare i sandali, possono considerarsi ufficialmente finiti. Questa estate la bodycare ha ufficialmente deciso di fare il grande salto, trasformandosi da banale necessità post-vacanze ad un rituale olistico — e super chic — a cui nessuno è più disposto a rinunciare.

È stato il fenomeno della skinification ad abbattere definitivamente i confini tra viso e corpo, estendendo ingredienti attivi nobili e formule sofisticate ad ogni centimetro di pelle. Ma non si tratta puramente di vanità estiva, perché dietro a questo beauty trend si nasconde una vera e propria rivoluzione nel modo in cui interpretiamo il nostro benessere.

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Sotto sotto ce lo aspettavamo tutti: è successo, nel 2026 la bodycare si è trasformata in un rituale veloce ma consapevole, articolato, quasi alla pari della più famosa skincare. E nel momento, almeno apparentemente, più opportuno.

A cambiare però non è soltanto la cura, attualmente somigliante a un’autentica strategia più che altro, ma anche le formule: acido ialuronico, retinolo, enzimi, peptidi e antiossidanti sono passati dalle creme viso ai trattamenti ad hoc per il corpo, ridefinendo aspettative e soprattutto risultati.

Insomma: non esiste pelle secondaria, si tratta indistintamente di benessere e prevenzione. I gesti per primi si evolvono: pure in questo caso, adesso, si parla di layering, di esfoliazione mirata, di applicazioni biquotidiane atte a stimolare microcircolo e drenaggio, mentre texture ibride oil-to-milk e lozioni profumate ad alta penetrazione rendono tutto molto più divertente. Così il corpo si tratta, così si ascolta: con intenzione. Pronta a scoprire cosa c’è di nuovo?

La prima grande certezza della stagione si chiama Metabolic Beauty, un approccio che invita a leggere la pelle come uno specchio della salute interna e dell’equilibrio ormonale o metabolico. Le formule estive smettono di curare il semplice sintomo superficiale per abbracciare una dimensione preventiva e personalizzata: la doccia si trasforma così in un trattamento funzionale, arricchito con ingredienti mutuati dal mondo degli integratori che lavorano in sinergia per rinforzare la barriera cutanea e rigenerare i tessuti stressati da sole e calore.

A guidare i desideri del momento c’è anche il concetto di Sensorial Synergy, che eleva il tutto ad una profonda esperienza regolativa per il sistema nervoso: texture avvolgenti, ritmi lenti e fragranze ricercate diventano leve attive per influenzare lo stato d’animo, regalando energia o relax a seconda del momento della giornata.

In questo scenario goloso e super pop, i social hanno eletto il pistacchio come a olfattiva regina dell’estate. Ispirate al mondo della pasticceria di lusso e ai trend virali, le creme e i burri corpo gourmand regalano una coccola multisensoriale irresistibile che lascia la pelle profumatissima ma soprattutto vellutata per ore.

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Accanto al profumo, l’estate riscopre il valore della Human Touch Revolution. Parliamo di tecnologia mirata: c’è un forte ritorno all’autenticità del contatto e alla valorizzazione delle nostre unicità cutanee, ma con un occhio attento alle zone del corpo troppo spesso dimenticate. I nuovi trend, infatti, focalizzano l’attenzione su glutei e mani, quest’ultime coccolate con trattamenti hi-tech all’avanguardia che portano le maschere a luce led direttamente nel salotto di casa per una fototerapia rigenerante.

Insomma, promettiamocelo qui e adesso: la bodycare non sarà mai più un’azione meccanica, ma un manifesto di amore verso noi stessi.