Il make-up dell'estate 2026 è verde: no, non come la speranza, ma come matcha e pistacchio. Panoramica nel beauty trend più salutare di tutti i tempi, con annessi must-have a portata di click

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Matcha e Pistacchio make-up - Tendenze beauty estate 2026

Questa estate il beauty trend più caldo è, per ironia della sorte, freddo. E si beve, anzi, si spalma sul viso. Se pensavate che il verde sugli occhi fosse un’esclusiva delle popstar anni Duemila o, al massimo, dei travestimenti di Carnevale, preparatevi a cambiare idea. La rivoluzione di stile dell’estate è proprio di questo colore, cremosa e terribilmente glamour: si chiamano Matcha e Pistacchio make-up, fuori i pennelli, perché sono qui per trasformarci in deliziose e sofisticatissime icone di benessere.

Verde sugli occhi (ma non solo) con Matcha e Pistacchio make-up: il beauty look dell’estate è servito

A quanto pare sorseggiarlo, rigorosamente in una tazza intonata, una di quelle carine e “instagrammabili”, non è più sufficiente oramai: dopo aver cambiato le abitudini alimentari — e l’energia — di mezzo mondo, il matcha è riuscito ad entrare a gamba tesa anche nella beauty routine.

Basta scrollare il feed dei social, o dare una rapida occhiata alle ultime collezioni make-up e skincare, per accorgersene: questo ingrediente miracoloso è l’assoluto protagonista della calda stagione e, quando non può essere presente come attivo, lo è a livello estetico con quell’inconfondibile verde pastello. Una sfumatura che ricorda tantissimo quella del pistacchio, altra enorme ossessione del momento.

La cosa migliore di tutto questo? Parliamo di tendenze che non guardano puramente all’esteriorità, ma anche alla salute. Proveniente dal Giappone e noto per aumentare la concentrazione, il celeberrimo tè matcha in ambito skincare fa la differenza quando si tratta di rimedi antiage: appartenente alla famiglia dei superfood, contiene un numero elevatissimo di potenti antiossidanti che, oltre a purificare la pelle dalle tossine, contrastano i radicali liberi. Il che lo rende un vero e proprio elisir di giovinezza. E, come se non bastasse, è anche un eccellente antinfiammatorio, in grado di lenire e spegnere i rossori.

Incredibile ma vero, anche il nostro amato pistacchio è un gran toccasana per la pelle, in quanto ricco di vitamina E e componenti antiossidanti.

Sul fronte trucco, invece, stiamo vedendo la deliziosa sfumatura di verde che accomuna i due ingredienti risalire la vetta dei make-up trend dell’estate 2026: se sulle palpebre è perfetto per enfatizzare gli occhi hazel, ma anche solo per dare un tocco diverso al look di sempre, secondo l’ormai popolarissimo principio del color correcting riesce a neutralizzare arrossamenti e simili.

Il motivo di cotanto successo? È molto semplice, in realtà: anche se stiamo vivendo un’era decisamente massimalista, nel segno del colore pieno, dalla moda al maquillaje, l’estetica clean che abbiamo visto imperare per lungo tempo sta faticando a scomparire del tutto ed il verde pastello tipico di matcha e pistacchio è la giusta via di mezzo tra i due.

Elizabeth Arden Green Tea Pistacchio Crunch Profumo al tè verde e pistacchio, per risvegliare i sensi

Inoltre, in un momento storico in cui stiamo finalmente imparando a prenderci più cura di noi, questa voga si pone come un inno a quello stile di vita lento che non vede più la produttività al centro della scena. Senza contare che qualsiasi tendenza abbia a che fare con il cibo, da sempre, esercita un’attrattiva praticamente irresistibile: basti pensare ai profumi gourmand o alla miriade di trend ispirati alle golosità di stagione che la scorsa estate ci hanno fatto cadere in tentazione. Che dire, almeno questa è anche healthy.