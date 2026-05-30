Le più calde tendenze make-up dell'estate sono già qui: svelata la mappa completa di ogni trend che ci farà perdere la testa d'ora in avanti, con annessi beauty essentials

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Tutte le tendenze make-up dell'estate 2026

Possiamo dirlo: l’estate è già nell’aria, e nel senso più letterale possibile. Il sole è alto nel cielo, il guardaroba è stato prontamente aggiornato e la crema solare scorre a fiumi. Queste temperature infernali in anticipo metteranno anche a dura prova la nostra voglia di incipriarci il naso, eppure un’altissima onda sta per infrangersi sul mondo della bellezza: stiamo parlando di un ingente carico di nuove tendenze make-up, pronte a motivare ogni beauty addicted attualmente in crisi.

Tra incarnati baciati da sole — chiaramente fittizi — labbra lucenti come negli anni Novanta, rosee gote ad effetto bagnato e generosi tocchi di colore, una cosa è certa: l’età d’oro della Clean Girl è da ritenersi ufficialmente un lontanissimo ricordo. Adesso è l’imperfezione studiata a regnare, e non sarà di sicuro il caldo a fermarci dall’esprimere tutto il nostro estro creativo a colpi di eyeliner e bronzer. Scopriamo insieme i look, le nuances e soprattutto i prodotti must-have che ci terranno compagnia sino all’ultimo giorno di mare.

Matcha make-up, non più per sole healthy girl

Dopo aver rivoluzionato le abitudini alimentari di ogni “healty girl” sulla piazza, il prodigioso matcha è approdato ora anche nell’universo beauty: il celeberrimo superfood proveniente dal Giappone, utilizzato dai monaci buddisti per aumentare la concentrazione e definito un vero e proprio elisir di giovinezza grazie ai potentissimi antiossidanti al suo interno, si trova attualmente alla base dei più ricercati trattamenti skincare. Ma non solo.

Quel suo inconfondibile verde pastello ha tutte le carte in regola per diventare la nostra più grande ossessione, a partire dal make-up: se sulle palpebre si rivela la scelta perfetta per enfatizzare iridi nocciola e verdi, o anche semplicemente per dare un accento vibrante al look di sempre, per complementarietà è in grado di minimizzare i rossori del viso.

Aussie Girl Glam, il beauty look “baciato dal sole” 2.0

Con il caldo crescente è quasi facile, chiudendo gli occhi, avvertire forte l’odore della salsedine. Anche dall’ufficio. È in momenti come questi che la voglia di mollare tutto e fuggire verso una meta esotica si fa sentire. Ebbene, in attesa di quel giorno, a regalarci quantomeno l’aspetto di chi è appena tornata dalle vacanze al mare ci pensa il make-up: si chiama Aussie Girl Glam e arriva direttamente dalle spiagge di Sydney, proponendosi a noi come l’evoluzione definitiva del classico trucco ad effetto “baciato dal sole”.

Parliamo di un inatteso connubio tra freschezza balneare e glamour sofisticato, che si colloca a metà strada tra un look naturale e quello più complesso, e che sta inevitabilmente ridefinendo le regole del perfetto makeup anti-caldo. Non si tratta della solita abbronzatura aranciata e artificiale, ma di sembrare effettivamente reduci da una lunga pausa dalla frenesia cittadina. A rendere tutto questo possibile sono prodotti dalla texture leggera, dalle gocce abbronzanti da aggiungere alla skin tint fino al bronzer, da indossare anche sulle palpebre.

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Shellac Lips, labbra extra lucide (proprio come negli anni Novanta)

Pare che quest’anno il solo accessorio da sfoggiare sotto il sole siano labbra laccate ad effetto specchio, e con tanto di riflessi da capogiro: il 2016 avrà anche provato a riemergere dalle proprie ceneri, riproponendo la sua iconica finitura opaca sui rossetti di oggi, ma non c’è nulla da fare, la nostra epoca di riferimento preferita restano i mitici Nineties. Ecco dunque il gloss sconfiggere ancora una volta il finish matte, e conquistare l’estate.

L’obiettivo? Mettere a punto una combo letale di prodotti che sappia simulare l’aspetto della lacca: gli esperti del settore consigliano di applicare una ricca lip mask prima di procedere con il trucco, di delineare i bordi con una matita a lunga tenuta — da scegliere rigorosamente in un tono più scuro rispetto al vermiglio — e di stendere sulle labbra il lipgloss più lucido in nostro possesso.

Sheer Blush, per gote arrossate ad effetto bagnato (e naturale)

Dimentichiamo il contouring scultoreo e con lui anche quegli antiestetici mascheroni ad effetto “cakey”: la parola d’ordine questa estate sarà leggerezza, a partire dal blush. L’ultima tendenza sul tema vuole guance che sembrano essere state appena sfiorate da un colore ad acquerello, e a potercele fornire sono soltanto texture gelatinose, sieri colorati e formule glossy capaci di fondersi con la pelle.

L’obiettivo? Un rossore sano, fresco e ad effetto bagnato, che imita alla perfezione quella splendida e naturale vitalità post-allenamento così come il risultato di una intera giornata all’aria aperta. Il trucco è non stratificare il prodotto, ma sfumarlo senza paura fino a farlo diventare quasi trasparente. E prepariamoci a splendere, perché il glow non era mai stato così spontaneo.

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Watercolour Eyes: pronta a liberare l’artista che è in te?

Ora che la supremazia del blush sta andando via via attenuandosi in favore di un’applicazione più naturale, è lo sguardo il vero protagonista del beauty look: sul feed dei social si stanno già iniziando a vedere sprazzi di verde e blu mescolarsi con rosa e arancioni sulle palpebre, e il tutto in un’armonia giocosa che si rifà ai tempi dell’infanzia. È finita, però, l’era della cut crease netta: il trucco occhi di oggi abbraccia un senso di semplicità che davvero chiunque può replicare, senza bisogno di abilità da maestro.

I cosiddetti Watercolour Eyes incoraggiano piuttosto l’approccio a mano libera: il fine è rifarsi al mondo della pittura, che prende vita quando viene miscelata con l’acqua e sfumata su carta. Ecco dunque che le tonalità pastello si fondono senza regole fisse, per un risultato leggero, fresco e terribilmente chic adatto ad ogni ora del giorno e della notte.

Terracotta Tones, per scaldare make-up e animi

Via, infine, i toni cupi e spenti che abbiamo visto dominare l’inverno: a sedere sul tono sono adesso tutte le sfumature più calde che conosciamo, e il terracotta in particolare. Una vera bomba energetica da aggiungere al beauty case di stagione, insomma, perfetta per far dare risalto alla tintarella.

Dove indossarla? Letteralmente ovunque: dal blush all’ombretto, per uno sguardo magnetico, fino alle labbra. Ed ecco servito in men che non si dica il look fresco ma audace che stavamo aspettando per far risplendere le nostre serate estive.