Il mio uomo è più basso di me. E per me non è un problema

Altezza mezza bellezza: un proverbio che ci accompagna da tempi immemori e che, non sempre, sembra trovare un fondamento in quello che dice. Eppure, c’è qualcuno che giurerebbe che è davvero così, in particolare nel caso degli uomini bassi che a quanto pare, non dovrebbero stare con le donne alte.