Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La tecnica color corrector uniforma l'incarnato ed elimina le imperfezioni

Un incarnato perfetto non esiste, o almeno non in modo naturale. Il make-up in questo senso è un valido aiuto per mascherare imperfezioni, occhiaie o brufoli ma non sempre è all’altezza. La buona notizia è che il mondo beauty ci offre tecniche innovative come il color correcting.

La tecnica di trucco ci porta indietro sui banchi di scuola perché prende spunto proprio dalla teoria dei colori: in pratica i colori complementari se combinati tra di loro si annullano. Ci sono tantissimi prodotti online per realizzarla, come primer, creme viso o CC cream che ti permettono di scegliere se agire sulla singola imperfezione o giocare con i contrasti per creare una base uniforme e luminosa.

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L’arancione del primer Rimmel Insta Colour Correcting contrasta le occhiaie

Stando alla teoria dei colori se vuoi utilizzare color corrector per dire addio alle occhiaie l’arancione è la nuance da avere nel beauty. In questo caso ti suggeriamo di ricorrere a CC primer Insta Colour Correcting di Rimmel che con la sua colorazione pesca è perfetta per coprire le macchie scure e preparare la pelle al trucco. La tonalità poi, va a rendere più luminoso e fresco l’incarnato spento. La sua texture leggera si assorbe facilmente per un risultato più uniforme.

Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment di Dr. Jart+ cambia colore

Non ha bisogno di presentazioni Dr. Jart+ uno dei brand più famosi per la cura della pelle e anche la sua Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment conferma la reputazione del marchio. La formula all-in-one inizialmente verde pallido una volta entrata a contatto con la pelle diventa giallo chiaro, in questo modo neutralizza le imperfezioni blu e viola. Arricchita da niacinamide, centella asiatica e una miscela di erbe e minerali, questa crema ha un potere idratante e dona luminosità al viso stanco e opaco.

bayfree Cica Tiger Grass Color Correcting Treatment elimina i rossori

Nel color corrector il verde è uno dei colori più utilizzati perché è complementare del rosso, ideale contro couperose o rosacea. La crema correttiva di bayfree, Cica Tiger Grass Color Correcting a differenza dei normali correttori ha una texture leggera che lascia la pelle libera di respirare perché non ostruisce i pori. Ideale come crema idratante grazie alla centella asiatica efficace contro le aggressioni esterne, può essere usata anche come primer da usare prima del fondotinta.

La CC Red Correct di Erborian protegge anche dai raggi del sole

Punto di riferimento della skincare coreana, Erborian ha conquistato praticamente tutte le appassionate di cura della pelle grazie a prodotti di qualità. Anche la CC Red Correct non è da meno. Adatta a ogni tipo di pelle, la crema per il viso verde una volta a contatto con la cute elimina arrossamenti, macchie e brufoli assicurando anche un effetto lenitivo. Perfetta tutto l’anno, la formula è arricchita dalla protezione Spf 25.

Ceboic il primer per ogni tipo di imperfezione

Se vuoi un prodotto che agisca su tutto il viso il primer tricolore di Ceboic risolve tutti i tuoi problemi con un singolo prodotto perché contiene perle nei tre colori principali del color corrector: viola, verde e arancione. La formula ricca di essenze idratanti, riequilibra la produzione di sebo e rende il trucco più duraturo anche perché ha una consistenza leggera che si assorbe facilmente.

Ceboic Primer Primer con tre colori. Prezzo: 13,99€