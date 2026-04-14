È il prodotto che sta alla base di ogni make-up duraturo: il primer viso per pelli mature è il must da inserire nel proprio beauty per un effetto levigato e rimpolpato

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il primer viso pelle matura leviga la pelle e permette al make-up di durare tutto il giorno

Un make-up a lunga tenuta è merito non solo della qualità dei prodotti, ma anche della scelta dei cosmetici giusti, a cominciare proprio dalla base. Fondotinta e correttori fanno la loro parte, ma il vero asso nella manica è il primer viso. Steso sulla pelle va ad amplificare la texture di prodotti che userai in seguito e lo possiamo utilizzare sempre. Anzi quelli per pelli mature oltre a fungere da “aggrappante” per la base trucco hanno un vantaggio extra: aiutano a ridurre le linee sottili e a dare al volto un aspetto moto più levigato minimizzando i pori.

Proprio perché la pelle matura ha esigenze differenti non tutte le formule sono adatte, ce ne sono alcune con ingredienti particolari che hanno un effetto illuminante. Ecco perché abbiamo selezionato i 10 migliori primer per pelli mature con risultati al top, perfetti per ogni esigenza.

Korff Cure Make Up

Il brand italiano specializzato in prodotti per la cura della pelle non poteva essere da meno anche nel caso del primer viso per pelli mature Cure Make Up. Il prodotto, unisce efficacia e un effetto sensoriale davvero confortevole con una qualità degli ingredienti eccellente. In particolare il primer con la sua formula dermatologicamente testata è adatto anche alle pelli sensibili. Il punto di forza sta proprio nella presenza dell’acido ialuronico e della vitamina E che vanno a creare un incarnato uniforme e levigato lasciando una piacevole sensazione sulla cute. Una volta applicato il make-up durerà per tutto il giorno con un effetto setoso e microrughe attenute.

NYX Professional Makeup Plump Right Back Primer & Siero

La skincare è fondamentale per prenderci cura della pelle e possiamo farlo anche mentre ci trucchiamo. A renderlo possibile è il primer viso pelle matura di NYX Professional Makeup che si comporta come un siero idratante. Grazie alla sua texture leggera si assorbe rapidamente, inoltre ha un effetto rimpolpante immediato che permette al trucco di durare tutto il giorno. Il merito è degli ingredienti chiave come acido ialuronico, vitamina E, pro-vitamina B5, magnesio, potassio ed elettroliti. Praticamente un boost di idratazione extra.

Catrice Ten!sational 10 in 1

Un primer viso che leviga la pelle, ha un effetto illuminante e che si comporti anche da crema solare? Sembra impossibile e invece Catrice Ten!sational 10 in 1 è tutto questo e molto di più. In particolare è un primer anti-age che agisce effettivamente sulla grana della pelle rendendola più uniforme e luminosa perché regala un leggero colorito perlato che mette in risalto qualsiasi make-up. La presenza di SPF 15, poi ti permette di utilizzarlo tutto l’anno e di proteggerti dai raggi del sole.

e.l.f. Power Grip primer

È un brand low cost, ma molto apprezzato sul web: e.l.f. fa centro anche con il suo primer che a differenza dei prodotti a cui siamo abituati, ha una formula innovativa in gel. La texture nonostante si assorba subito, rimane leggermente appiccicosa proprio per far aderire fondotinta e correttore per una durata davvero eccezionale. La formula trasparente e quindi invisibile, non ostruisce i pori, ma al contrario ha un effetto idratante e rimpolpante grazie alla presenza di ingredienti come l’acido ialuronico e del niacinamide che combinati migliorano l’aspetto della cute.

Peter Thomas Roth Instant FIRMx

Una volta steso sulla pelle il primer di Peter Thomas attenua le linee sottili e i pori spariranno temporaneamente o fino a quando non ti struccherai. Il segreto della sua efficacia sta tutta nella tecnologia Firm-A-Tite che si basa sull’estratto di alga e su estratti di silicati che rassodano la pelle e la idratano prevenendo l’invecchiamento sul lungo termine. Ideale da usare tutti i giorni, la Elastiflex IQ sul lungo periodo aiuta a migliorare l’elasticità della pelle. In pratica una base viso che si prende cura della cute e la rende più tonica.

Offerta Peter Thomas Roth Instant FIRMx Il primer che rende la pelle più tonica

Dermacol Satin make-up base

Se trascorri tutto il giorno fuori casa diventa difficile ritoccare il trucco, ecco perché nel tuo beauty non può mancare il primer viso per pelli mature di Dermacol. Trasparente, applicato sotto il fondotinta assicura un effetto satinato e un make-up uniforme per essere sempre impeccabile tra un impegno e l’altro. Adatto a qualsiasi tipo di pelle, anche quella grassa, non ostruisce i pori, ma lascia respirare la pelle mantenendola fresca e morbida 24 ore su 24.

NYX Professional Makeup Gripping Primer

Da NYX Professional Makeup arriva un altro primer viso, anche questo adatto alle pelli mature, ma diversamente del precedente è ancora più duraturo. Il prodotto pensato per esaltare e proteggere qualsiasi tipo di pelle ha un effetto aggrappante davvero extra, ma senza la fastidiosa sensazione appiccicosa. La formula waterproof, no transfer e senza sbavature si caratterizza per una texture leggera che si assorbe facilmente. La presenza di acido poliglutammico e sciroppo d’acero poi donano un’idratazione in più che nutre la pelle sensibile e matura per un risultato vellutato.

Maybelline New York Primer Poreless Jelly

Non ha bisogno di presentazioni Maybelline New York e neanche il suo primer viso Poreless Jelly. Come suggerisce il nome la formula in gel è leggera, si assorbe rapidamente e non unge. Il vero punto di forza di questo primer sono gli ingredienti che lo compongono come il niacinamide che è un toccasana per le pelli mature perché garantisce un’idratazione super. Una volta steso sulla pelle, il make-up durerà tutto il giorno e direte addio all’effetto lucido.

Wet n wild Primer Serum

Sempre più spesso il mondo della skincare sconfina in quello del make-up e ci regala prodotti di cui non possiamo più fare a meno. Questo è il caso del Primer Serum Wet n wild, ideale se stai cercando una soluzione versatile. Il prodotto a base di acqua ammorbidisce la pelle e nello stesso tempo la prepara per accogliere il trucco. A rendere possibile tutto questo sono gli ingredienti totalmente naturali come il Bakuchiol, l’alternativa al retinolo che migliora la struttura della pelle, l’estratto di Dragonfruit ricco di antiossidanti e l’estratto di lavanda che esfolia e illumina la cute.

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Magister Formula primer viso levigante Pura Set

Oltre alle linee sottili, la pelle spesso può apparire lucida e per questo rovinare il make-up. In questo caso un primer viso opacizzante è un must e tra quelli più efficaci c’è Pura Seta di Magister Formula. L’alleato per tutte le pelli può essere utilizzato non solo sul viso, ma anche su occhi e labbra. In qualsiasi caso ha un effetto levigante che riduce le rughe e illumina il viso per un risultato impeccabile.