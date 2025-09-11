Rivoluzione nel make up: il primer diventa colla per il viso e il trucco non si stacca più

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il primer si fa colla

Dimenticate i primer leggeri e impalpabili che promettevano solo di levigare la pelle. La nuova frontiera del make up ha una consistenza più decisa, quasi appiccicosa, e una missione ben precisa: incollare letteralmente il trucco al viso per una tenuta estrema che sfida le leggi del tempo e le lunghe giornate. Benvenuti nell’era dei “gripping primer”, i primer-colla che stanno rivoluzionando la routine di bellezza di appassionati e make-up artist, garantendo una base impeccabile da mattina a sera.

Questa nuova generazione di primer si distingue per una texture in gel, spesso trasparente, che una volta applicata sulla pelle crea una superficie adesiva. Questo “effetto colla” agisce come un nastro biadesivo per il make-up: da un lato si aggrappa alla pelle, dall’altro cattura e fissa fondotinta, correttore e blush, impedendo che si muovano, si trasferiscano o svaniscano con il passare delle ore. Il risultato è un trucco che rimane fresco e vibrante, come appena applicato, anche dopo una giornata intera di lavoro, un allenamento in palestra o una serata fuori.

Ma cosa si nasconde dietro questa tecnologia “gripping”? Il segreto risiede in formulazioni ricche di ingredienti idratanti e adesivi. Spesso, l’ingrediente chiave è la glicerina, un umettante che non solo idrata la pelle ma crea anche quella sensazione leggermente appiccicosa che permette al trucco di aderire in modo saldo. A questa si aggiungono polimeri di ultima generazione e, in alcuni casi, ingredienti di derivazione naturale come l’estratto di agave blu, che contribuiscono a creare un film flessibile e traspirante sulla pelle.

L’applicazione di questi primer richiede un piccolo accorgimento: dopo aver steso un velo di prodotto sul viso, è fondamentale attendere qualche istante, di solito dai 30 ai 60 secondi, affinché il primer si “attivi” e sviluppi la sua massima aderenza. Una volta percepita questa sensazione “tacky”, si può procedere con l’applicazione del fondotinta, che andrà picchiettato e non trascinato, per non compromettere l’effetto “grip”.

Mai più senza gripping primer: ecco quali scegliere

NYX Professional Makeup The Face Glue Gripping Primer: come suggerisce il nome, questo primer è stato formulato per “incollare” il trucco al suo posto. La sua texture in gel diventa adesiva al punto giusto, garantendo una lunga tenuta e aiutando a minimizzare l’aspetto dei pori.

Divenuto virale per la sua incredibile efficacia a un prezzo contenuto, e.l.f. Cosmetics Power Grip Primer è un primer a base di gel è arricchito con acido ialuronico per un’idratazione profonda. La sua presa è potente e assicura che il make-up rimanga impeccabile per ore. Ora è disponibile anche la versione dal finish matte!

L’Essence Jelly Grip Hydrating Primer si inserisce perfettamente nel trend dei “gripping primer” e si distingue per essere un ibrido tra trattamento e base trucco, offrendo non solo un “effetto grip” ma anche un’intensa azione idratante. Dona alla pelle un aspetto fresco, sano e leggermente “dewy” (luminoso). Non crea spessore e aiuta a ottenere una base viso più omogenea.

Il Maybelline Grippy Serum è un prodotto versatile, particolarmente indicato per pelli miste che cercano idratazione senza appesantire e che non amano la sensazione dei primer siliconici e preferiscono una texture più fresca e simile a un trattamento. Uno degli aspetti più distintivi del prodotto è la sua texture “ultra-fondente”. A differenza di altri primer “gripping” che possono risultare densi o pesanti, il Grippy Serum si presenta come un gel leggero e traslucido, molto simile a un siero idratante.

Ideale per chi desidera una base trucco a lunghissima durata per eventi speciali o giornate intense



