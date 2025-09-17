Fissano il make up e non solo. Questi idratanti regalano alla pelle il glow che ci meritiamo tutto l’anno

Il segreto per una pelle glow e perfetta è uno spray che fissa il make up e idrata in profondità.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jennifer Aniston con un viso luminoso

Fissano il make up, nutrono la pelle in profondità e illuminano l’incarnato: sono i setting spray, prodotti che hanno conquistato star e it-girl con il loro potere. Bastano poche spruzzate infatti per ottenere un effetto super: il trucco dura per tutto il giorno e la pelle conquista un glow splendido. Su Amazon ne trovi diversi, con prezzi particolarmente convenienti e tante recensioni di chi ha già provato il super potere di questo cosmetico.

I migliori setting spray da provare

Non potevamo che partire da lui, il setting spray più amato di Amazon con oltre 50mila recensioni. Un prodotto che promette un finish super glow e una qualità superiore. Stiamo parlando del Power Grip Dewy Setting Spray di e.l.f. che permette di fissare il make up rendendo la pelle idratata e con un effetto rugiada. Il suo segreto è una formula bifasica a base di olio e acqua che non appiccica. La formulazione presenta anche altri ingredienti super idratanti come il succo di aloe, l’acido ialuronico, lo squalano e l’olio di semi di tè verde. Puoi usarlo prima del make up, per nutrire l’epidermide, oppure dopo, godendoti l’effetto glow.

Da provare anche il Glow Fix Illuminating Fixing Spray di Makeup Revolution London. Costa poco più di 7 euro ed è un prodotto con ottime recensioni (quasi 3mila!). Arricchito con particelle che riflettono la luce, questo setting spray crea un bagliore naturale sul viso. In più puoi applicarlo più volte al giorno, per illuminare a seconda delle esigenze.

Cerchi un prodotto multitasking? Allora prova il primer di Rimmel. Uno spray con potere fissante che rinfresca l’incarnato e lo rende favoloso per tutto il giorno. Il bello di questo prodotto è che puoi utilizzarlo in tantissimi modi: sulla pelle pulita, dopo la detersione, oppure come base prima di applicare il make up, ma anche una volta terminato il trucco per intensificarne l’effetto. Da tenere in borsetta, è ottimo pure per rinfrescare la pelle. La formula è leggerissima e a base di cetriolo e camomilla.

Con meno di 10 euro ti porti a casa uno degli spray fissanti più iconici di sempre. Stiamo parlando del setting spray di NYX che rimpolpa e nutre la pelle. La sua formulazione lo rende compatibile con il fondotinta liquido, ma anche con quello in polvere. Puoi usarlo in caso di perdita di colore e portarlo con te per ritocchi on the go.

Chiudiamo la lista degli spray glow con un bestseller di Amazon, super amato, venduto e recensito. Stiamo parlando del First Spray Serum d’Alba al Tartufo Bianco. Con un delicato profumo agrumato, questo prodotto sfrutta il potere dei tartufi bianchi pregiati estratti in Piemonte e infusi con la vitamina E. Ricco di antiossidanti, questo spray ha conquistato tantissime celebrity: lenisce la pelle, la illumina e regala un finish glow.

