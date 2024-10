Questo siero viso al tartufo è il più venduto su Amazon. Ed è finalmente in offerta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il siero viso al tartufo bianco di cui tutti parlano ora è in offerta su Amazon e puoi provarlo anche tu! Un prodotto essenziale per la skincare, a base di tartufo, che ha conquistato TikTok e Instagram con centinaia di recensioni entusiastiche.

D’alba first spray serum: il siero viso al tartufo in offerta

Chi l’ha provato non può più farne a meno e ora che è in offerta su Amazon potrai testarlo anche tu. Stiamo parlando del siero al tartufo bianco, un prodotto particolare ed di alta qualità.

Al suo interno infatti contiene il tartufo bianco, un ingrediente con proprietà rigeneranti e rivitalizzanti. Pochi lo sanno, ma il tartufo possiede un enzima che, interagendo direttamente con la melanina, rende la pelle liscia, rimpolpata e priva di imperfezioni.

A questo ingrediente si aggiungono poi la vitamina B3 (niacinamide) che illumina e contrasta l’azione dei radicali liberi, formando una barriera sulla pelle. Non solo, la niacinamide stimola il turnover cellulare e la sintesi del collagene, donando luminosità ed eliminando le macchie cutanee.

Troviamo poi la rosa damascena e l’ibisco. Il primo ingrediente, insieme al tartufo, rende la pelle elastica e idratata, aiutandola a trattenere l’acqua. Per questo il siero è consigliatissimo per chi ha una pelle secca e disidratata.

La rosa damascena inoltre è ideale per combattere gli stati infiammatori, come arrossamenti, couperose e acne. Infine gli estratti di ibisco hanno un effetto tonico, astringente ed emolliente.

Forniscono vitamina C, polifenoli e mucillagini, combattendo l’invecchiamento precoce e tonificando la pelle del viso.

Bestseller globale, questo siero è totalmente vegano, idrata donando una sensazione di freschezza, lenendo la pelle e favorendo la sua elasticità.

D’alba first spray serum: come si usa?

Il bello di questo siero è che puoi usarlo come preferisci. Puoi tenerlo in borsa e spruzzarlo sul viso nel corso della giornata, quando senti di averne bisogno, oppure puoi usarlo per fissare il make up.

In ogni caso il risultato è una pelle rimpolpata, idratata e favolosa! Per usare il first spray serum d’Alba agita prima di tutto la boccetta. In questo modo riuscirai a mescolare alla perfezione la base oleosa con quella acquosa.

Poi nebulizza il siero sul viso, tenendolo a circa 20 centimetri di distanza. Picchietta con i polpastrelli sulla superficie per favorire l’assorbimento, infine applica la crema idratante.

D’alba first spray serum: recensioni e commenti

Idratante e antiossidante, il siero viso al tartufo bianco è diventato un fenomeno globale con centinaia di recensioni positive. Chi l’ha provato apprezza la possibilità di usare il prodotto in tanti modi diversi.

Si può infatti usare per preparare la pelle al trucco, ma anche per idratarla nel corso della giornata. Rappresenta un ottimo finish luminoso ed è ottimo come siero per la skincare.

Lascia la pelle rimpolpata e radiosa, con un profumo delicato e persistente, piuttosto piacevole. In più non lascia l’epidermide unta ed è consigliabile anche per chi ha la pelle sensibile.

Senza dimenticare la comodità di uno spray, facilissimo da portare ovunque e da usare in base alla singola necessità in pochi secondi.

