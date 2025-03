Il siero viso coreano best seller, con più di 10mila recensioni, ha un ingrediente italiano. Ed è finalmente in sconto

Eccolo, il siero viso coreano best seller e che stavate aspettando è adesso in super sconto e vale la pena acquistarlo per una pelle al top

Fonte: iStock Il siero viso coreano più amato è ora in sconto su Amazon

Che la skincare coreana sia considerata la migliore per avere una pelle di porcellana e un colorito luminoso e sano è cosa nota. Dopo tutto chiunque di voi l’ha provata si sarà resa conto dei risultati e se non lo avete ancora fatto, questo è il momento migliore per farlo. Il motivo? Beh, in questi giorni di sconti Amazon ci sono prodotti che vale davvero la pena acquistare, come il siero viso coreano best seller che, con oltre 10mila recensioni, è davvero il vostro nuovo alleato beauty per una pelle al top.

Un prodotto che in questa settimana di offerte di primavera Amazon (che terminerà alle 23.59 del 31 marzo) ha raggiunto un prezzo davvero minimo, quasi la metà, e che vale davvero la pena di essere acquistato e introdotto nella vostra skincare routine.

Ma di che prodotto si tratta? Parliamo del siero viso del brand D’alba Piedmont, First Spray Serum, un vero must per la pelle e un prodotto dalle altissime prestazioni.

I benefici del siero viso coreano D’alba Piedmont

Un siero viso coreano amatissimo e che vanta un ingrediente italiano di grandissimo pregio, il tartufo bianco. Un prodotto di eccellenza del nostro Paese e che, inserito all’interno di questo siero, sprigiona tutte le sue proprietà aiutando la pelle a mantenersi sana, luminosa e bella, fin dai primissimi utilizzi.

Un mix di tartufi bianchi pregiati, accuratamente estratti dalle terre piemontesi, e che vengono infusi con Tocoferolo (vitamina E), creando l’ingrediente distintivo Trufferol di d’Alba, un potente alleato ricco di antiossidanti. Ma anche un siero che contiene niacinamide ed estratto di semi di chia, che aiutano a lenire la pelle e a favorirne l’elasticità.

Una formulazione vegana, così come tutti prodotti del brand, che sfrutta gli eccezionali benefici del tartufo bianco per esaltare la bellezza naturale della pelle. Un siero viso coreano da provare e che dona massima elasticità alla pelle, un pieno di luminosità e un plus di idratazione a lunga durata. E con il vantaggio di non ungere la pelle e di essere facilissimo da utilizzare.

Come si usa il siero viso coreano First Spray Serum

Per ottenere il massimo beneficio da questo siero viso coreano best seller e in super sconto su Amazon, è importante applicarlo nella vostra skincare routine, sia di giorno che di sera, subito dopo la detersione del viso e prima di applicare il make-up. Per farlo vi basterà vaporizzare lo spray 4 o 5 volte direttamente sul viso, tenendo una distanza di 10-15 centimetri e avendo cura di lasciarlo assorbire bene.

In caso di pelle grassa o mista, non si deve agitare prima dell’uso, in modo che rimanga più leggero sulla pelle. In caso di cute secca o normale, invece, potete agitarlo per creare un effetto più nutriente e corposo.

Ma non solo, se applicato su una beauty blender vi aiuterà a uniformare meglio il trucco, agendo anche come uno spray fissante.

Un prodotto che illumina la pelle e che la idrata, da usare con ogni tipologia di pelle e anche più volte al giorno, per un boost di luce e idratazione istantanea.

Insomma, questo si che è un vero amico della vostra bellezza e della cura della pelle, e il momento giusto per averlo e farsi un regalo è proprio adesso.

