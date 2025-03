Make up e skincare, tutti i best seller beauty in sconto con la Festa delle Offerte di primavera Amazon

Le offerte di primavera di Amazon sono finalmente arrivate con tantissimi sconti per make up e skincare da non perdere!

Fonte: iStock Photos Skincare viso

Dopo il lungo inverno la primavera è finalmente arrivata e per festeggiarla Amazon ha deciso di dedicare alla bella stagione una settimana di sconti folli e offerte!

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025 è infatti l’occasione perfetta per rinnovare i prodotti dedicati alla skincare, scegliendo fra creme e trattamenti virali in offerta, ma anche per acquistare prodotti dedicati ai capelli e device per la cura del viso e della chioma.

Pronti ad approfittare delle offerte sui prodotti di bellezza?

Quanto dura la Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025

Tempo di primavera, ma soprattutto di sconti, su Amazon, grazie a tantissime offerte. I prodotti super scontati saranno a disposizione nello store online dalla mezzanotte del 25 marzo 2025 sino alle 23:59 del 31 marzo 2025.

Ma come funziona la Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025? Per una settimana saranno garantiti migliaia di sconti su prodotti dalla moda alla casa, sino alla cucina, la bellezza e l’elettronica. Offerte folli e occasioni imperdibili per fare acquisti in vista della bella stagione.

Dopo il periodo di prova gratuita è possibile scegliere fra due tipologie di abbonamento: mensile a 4,99 euro oppure annuale a 49,99 euro.

Per la Festa delle Offerte di Primavera 2025 è importante sottolineare che i prezzi potrebbero non risultare aggiornati in tempo reale, per questo ti invitiamo a cliccare sui prodotti per scoprire subito il prezzo finale.

Le migliori offerte sulla skincare

In primavera la pelle si risveglia ed è l’occasione giusta per cambiare la skincare routine, provando anche nuovi prodotti super virali su TikTok e Instagram. Partiamo dal siero coreano e vegano che ha conquistato i social, scontato del 55% e disponibile a soli 10,92 euro.

Offerta Siero coreano alla centella asiatica Siero lenitivo per skincare coreana

Infuso con centella asiatica coreana, questo prodotto svolge un’azione lenitiva, contrastando secchezza e arrossamenti. Rende la pelle morbidissima, uniforma il colorito e migliora la salute generale del viso.

Offerta Siero Foreo per viso Siero all'acido ialuronico per la pelle del viso

Favoloso pure il siero Foreo all’acido ialuronico, un vero e proprio concentrato di bellezza. Con lo sconto del 34% lo paghi solamente 30,23 euro, portando a casa un prodotto che stimola la produzione del collagene, riduce le rughe e aiuta ad aumentare l’idratazione in poche ore.

Offerta Crema ultra light invisibile sun Crema con protezione dai raggi UVA e UVB

L’ultimo siero che ti proponiamo è quello a base di vitamina C, utile per illuminare e risvegliare la bellezza della pelle. Da applicare mattina e sera nei punti strategici del volto, questo siero è un concentrato di benessere per l’epidermide, capace di rallentare l’invecchiamento cutaneo e ridurre le rughe visibilmente sin dal primo utilizzo.

Lo paghi meno di 15 euro con le offerte di primavera, usufruendo di uno sconto del 30%.

Offerta Siero vitamina C Siero viso alla vitamina C

La primavera è il periodo in cui si trascorre più tempo all’aria aperta, per questo è essenziale utilizzare una crema con consenta di schermare i raggi solari, con fattore di protezione. Proprio come la crema COSRX, un prodotto con SPF 50 PA ++++ perfetto per proteggere la pelle dai raggi UV senza lasciare l’effetto biancastro. Scontata del 30% costa 11 euro per una crema perfetta da utilizzare tutti i giorni!

Offerta Weleda Skin Food Cream Crema multifunzione per protezione della pelle del viso

Se cerchi una crema per risvegliare la bellezza della tua pelle con la bella stagione non perdere la Weleda Skin Food. Una crema amatissima dalla celebrity da utilizzare prima del make up e per risvegliare la bellezza della tua pelle.

Perfetta per nutrire non solo il viso, ma anche il corpo, è utilizzata dai make up artist e ideale per rendere la pelle morbidissima in primavera. Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025 la paghi solamente 5,96 euro con uno sconto del 26%.

Offerta Remescar contorno occhi crema Crema viso per contorno occhi

La primavera è il momento ideale per coccolarsi e ritrovare un contorno occhi liscio, levigato, privo di rughe o segni del tempo. Fra i prodotti migliori per combattere occhiaie e segni scuri c’è la crema Remescar. Ha un effetto immediato e permette di eliminare le rughe sottili. Con lo sconto del 32% costa solamente 24,99 euro!

Fra i tonici in offerta su Amazon troviamo anche quello firmato Freshly Cosmetics che restringe i pori, riequilibra al massimo il pH della pelle e purifica.

Offerta Kit maschere Garnier Pack da 5 maschere Garnier

Con bardana, lime e aloe vera biologica aiuta a eliminare le tossine, favorendo la produzione del collagene, regolando il sebo in eccesso e rendendo luminosissima la pelle. Costa meno di 10 euro ora grazie allo sconto del 30%!

Offerta Korff 3D sculpt Crema antirughe per viso e collo

E le creme antirughe? Con le offerte di primavera puoi trovarne tantissime su Amazon a partire dalla Korff 3D sculpt. Una crema antirughe per viso e collo rassodante e nutriente che ora puoi pagare solamente 32,95 euro grazie allo sconto del 29%.

Infine non dimenticare di regalarti una bella maschera per il viso! Su Amazon trovi un pack da 5 maschere Garnier a soli 11,90 euro con uno sconto del 25%.

Le offerte top per il make up

Da non perdere pure le offerte per il make up! Partiamo dalle labbra con il celebre balsamo con cera d’api, amatissimo dalle star di tutto il mondo.

Si tratta del balsamo labbra Burt’s Bees con cera d’api e baccelli di vaniglia perfetto per idratare e nutrire intensamente e in profondità le labbra, rendendole morbidissime.

Offerta Rossetto Korff Rossetto varie tonalità Korff

Se cerchi un rossetto ad un prezzo piccolo invece non farti sfuggire il lipstick Korff con collagene, acido ialuronico e vitamina E. Scontato del 57% viene solo 9,99 euro e puoi scegliere fra tantissimi colori, uno più favoloso dell’altro!

Per il make up viso invece la Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025 ci regala un’offerta dopo l’altra! La prima riguarda il correttore Bionike Defence Color, scontato del 25% e disponibile ad un prezzo bassissimo (11,90 euro).

Minimizza le imperfezioni cutanee e rende la pelle levigata, proteggendola e migliorando il colorito. Sempre di Bionike puoi trovare scontato del 22% il bronzer in polvere. Un prodotto perfetto per scolpire il volto e donare un look abbronzato!

Offerta Bionike defence color Bronzer e correttore di imperfezioni Bionike

Infine ti consigliamo di provare con le offerte il siero viralissimo per scopracciglia. Un best seller di Amazon scontato del 17% perfetto per ottenere delle sopracciglia favolose in soli tre mesi!

Offerta Siero per sopracciglia Siero per la crescita rapida delle sopracciglia

E le ciglia? Se vuoi sperimentare le extension, regalandoti uno sguardo da cerbiatta, prova le Fadlash, le ciglia che hanno conquistato TikTok e Instagram! Con lo sconto del 25% le paghi solamente 7,49 euro!

Offerta Extension ciglia Fadlash Extension ciglia volume russo

I device da comprare subito per la skincare

Non mancano offerte anche per i device: strumenti perfetti per prendersi cura della pelle del viso in modo efficace, minimizzando le rughe e illuminando l’incarnato!

Si parte dai device Foreo, fra i più amati dagli appassionati di skincare. Troviamo, ad esempio, Foreo Bear Eyes & Lips, un dispositivo antirughe con un immediato effetto lifting.

Con cinque modalità di massaggio, questo massaggiatore occhi e labbra stimola la produzione di elastina e collagene, diminuendo le rughe. Rimpolpa e illumina la pelle, riducendo gonfiore e ritenzione, stimolando il linfodrenaggio. Lo sconto è del 46% e lo paghi meno di 200 euro!

Offerta Massaggiatore Foreo Luna 3 Massaggiatore con termoterapia Foreo

Da non perdere anche un best seller di Foreo, ossia Foreo Luna 3. La spazzola esfoliante è dotata di termoterapia, con otto punti di contatto termici realizzati in silicone per liberare i pori e regalare una pulizia del viso ottimale. Grazie alle offerte di primavera su Amazon lo paghi quasi la metà! Con uno sconto del 46%.

Offerta Massaggiatore Foreo Iris Massaggiatore per ridurre le rughe intorno agli occhi

Se cerchi un massaggiatore per il contorno degli occhi devi acquistare assolutamente Foreo Iris 2. Un device per ridurre gonfiori e borse sotto gli occhi, stimolando il linfodrenaggio del viso.

Basato su test clinici, questo device riduce le occhiaie del 70% e le rughe intorno agli occhi del 43%.

Offerta Sauna per viso Beurer Sauna viso multifunzione 3 in 1

La primavera è anche un periodo ottimo per dedicarsi alla pulizia del viso. Approfitta dell’offerta sulla sauna viso che trovi su Amazon. Perfetto per prendersi cura della pelle con la bella stagione, questo strumento sfrutta il potere dell’aromaterapia e del vapore per coccolare l’epidermide, illuminandola al massimo. Il costo? Solo 32,99 euro con lo sconto del 34%!

Offerta Foreo estrattore punti neri Foreo per rimozione punti neri senza cerotti

Cerchi un bestseller in offerta per prenderti cura del viso? Ti consigliamo l’aspiratore per punti neri firmato Foreo. Potente e versatile pulisce in profondità la pelle, eliminando qualsiasi traccia di impurità in pochi secondi senza alcun problema!

Infine non farti sfuggire il massaggiatore viso! Un device ottimo per migliorare la funzionalità di sieri e creme, donando un colorito luminoso e favoloso! Con uno sconto del 43% lo paghi solamente 40 euro, per uno strumento che dona un massaggio sia caldo che freddo, tonificando e rimpolpando!

