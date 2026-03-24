Pelle rivitalizza e più giovane anche in viaggio? La maschera Led anti rughe professionale e in formato mini è adesso in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Amazon Il tool Led anti rughe e portatile è ora in sconto

Primavera fa rima con? Weekend fuori porta! E cosa c’è di meglio che partire portandosi dietro tutto quello che ci serve e anche qualche sfizio in più, ma senza appesantire la valigia o il trolley? Forse solo avere la certezza di portarsi dietro dei tool beauty professionali ma senza preoccuparsi dello spazio che occupano, come accade con la maschera Led anti rughe da viaggio di Foreo, Ufo 3 Go. Un tool che trovate adesso in sconto su Amazon e che agisce proprio come una maschera Led classica, ma senza che vi accorgiate di averlo in valigia.

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Offerta Foreo La maschera Led da viaggio è in sconto

La maschera Led Foreo UFO 3 Go

Una maschera Led da viaggio, compatta e portatile, che agisce come un massaggiatore viso leggero ma potente. Un beauty tool da portare ovunque, che sia per un weekend fuori porta o per una vacanza più lunga, e che vi permette di garantire alla vostra pelle massimo benessere anche in viaggio.

Un tool da avere per ottenere una pelle sana, nutrita, idratata e radiosa dove e quando volete, e con la certezza di avere tra le mani un dispositivo che fa davvero la differenza sulla vostra cute. La maschera Led di Foreo, Ufo 3 go, infatti, agisce sulla pelle grazie alla termoterapia, che ammorbidisce e illumina la cute, oltre a favorire l’assorbimento delle formulazioni e dei prodotti che andrete ad applicarli, grazie al massaggio T-Sonic brevettato del dispositivo stesso.

Come agisce la terapia Led

Ma non solo, perché grazie alla delicata terapia LED a 8 colori di cui si avvale, e che include anche la luce rossa, questo skin care kit viso agisce e soddisfa ogni esigenza della pelle, ma sempre con lo scopo di garantirle un aspetto più giovane, affinato e rivitalizzato, fin dai primissimi utilizzi.

Un tool viso che agisce con ben 22 tipologie di trattamento diverse e predefinite, che includono 14 routine attivabili tramite app e ben 8 trattamenti manuali preimpostati direttamente sul dispositivo, per permetterne un utilizzo semplice e alla portata di tutte, anche delle meno esperte e che lo usano per la prima volta.

I benefici della maschera Led

Una maschera Led viso che quindi:

migliora l’assorbimento dei prodotti e dei loro ingredienti;

rilassa la muscolatura e le tensioni del viso;

rivitalizza la pelle e minimizza le imperfezioni della cute;

e tutto agendo anche come un anti-age, per distendere rughe e linee sottili e garantire alla pelle massimo benessere e un aspetto più giovane. In più, grazie alla tecnologia Hyper-Infusion, UFO 3 go dona un’idratazione immediata e duratura, per un viso splendente da mattina a sera.

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Come si utilizza

Un device beauty da utilizzare sulla pelle ben detersa, e da passare con movimenti circolari direttamente sul viso, lasciando penetrare bene il siero della maschera viso Foreo all’interno, evitando la zona degli occhi e le aree sensibili e garantendo massima penetrabilità degli ingredienti di cui è fatta.

Un trattamento che dura generalmente 90 secondi e che, una volta terminato, richiede un lavaggio del viso per rimuove la maschera e una bella sciacquata della maschera Led. Ed ecco che il vostro viso apparirà immediatamente più radioso e rivitalizzato, un viso più giovane anche in viaggio.