Questa sera i riflettori del Teatro Ariston sono tutti puntati sulla magia della Serata Duetti di Sanremo 2026, ma c’è una stella che promette di brillare di luce propria: Belén Rodriguez. La showgirl argentina salirà sul palco per accompagnare uno degli artisti in gara, e l’attesa per il suo look è già alle stelle.

Con il suo carisma magnetico e una bellezza che sembra letteralmente immune allo scorrere del tempo, Belén è la regina indiscussa del glamour. Ma come fa ad avere un incarnato così radioso e compatto, specialmente sotto le luci implacabili della diretta TV? Il suo segreto per prepararsi al meglio a questa serata ha a che fare con la tecnologia beauty più avanzata.

Il trattamento da red carpet: la maschera a LED di FAQ

Per essere assolutamente perfetta stasera, Belén si è affidata alla maschera a LED di FAQ Swiss (brand di altissima gamma nel settore beauty-tech, con prezzi delle maschere che vanno dai 700 euro in sù). Questo dispositivo dal design futuristico e super aderente non è solo un accessorio alla moda, ma un vero e proprio elisir di giovinezza.

FAQ Maschera LED 202 Advanced 8 colori + Maschera al Collagene FAQ Glass Skin (5 pz)

Sfruttando diverse lunghezze d’onda di luce (come la luce rossa, il vicino infrarosso e la luce blu), la maschera penetra negli strati profondi del derma. Il risultato? Stimola la produzione di collagene, riduce i rossori, minimizza le imperfezioni e regala quel “glow” pazzesco e rimpolpato, perfetto come base per il trucco da palcoscenico. È il trattamento urto ideale da fare comodamente in camera d’albergo a Sanremo poche ore prima della diretta.

Il glow di Belén a portata di budget: le alternative su Amazon

La maschera FAQ è un investimento di lusso, ma il mercato offre valide soluzioni per ottenere un effetto luminoso simile senza svuotare il portafoglio. Ecco alcune delle migliori alternative economiche che puoi ordinare subito su Amazon:

Project E Beauty Maschera LED (circa 184€): una delle più famose online. Offre il potere della luminoterapia a luce LED per trattare diverse esigenze, dall’acne (luce blu) ai primi segni del tempo (luce rossa).

Project E Beauty LED Light Therapy Mask di Project E Beauty | Luminoterapia Infrarosso, Rosso e Blu

Adara Lite Maschera infrarossi e LED (circa 177€): simile alla maschera FAQ, la maschera di Adara Lite combina le lunghezze d’onda che si sono dimostrate più efficaci: NIR 830 nm, Deep NIR 1072 nm, Rosso 633 nm, Rosso intenso 660 nm e Blu 415 nm. Non invasiva, indolore, senza effetti collaterali, in 15 minuti al giorno ti svolta la texture della pelle.

Offerta Odelyn Adara Lite Maschera per il viso a LED per terapia della luce, con infrarosso puro 1072 nm

La maschera LED viso di Nanoleaf (circa 149€): è la soluzione perfetta per chi cerca un trattamento di fototerapia professionale e super confortevole da fare comodamente a casa. Realizzata in morbido silicone per adattarsi perfettamente ai contorni del viso, offre ben 7 diverse modalità di luce, tra cui la potente combinazione di luce rossa e vicino infrarosso (NIR), per stimolare il collagene e rigenerare la pelle in profondità.

Offerta Nanoleaf L’eyeliner dalla punta fine e morbida per realizzare il cat eye

Il pre-trattamento amato da Belen è una spazzola viso iconica: Foreo Luna 3

Se la maschera a LED fa la magia, la tela deve essere preparata alla perfezione. In passato, Belén ha dichiarato più volte di non poter rinunciare al suo Foreo Luna 3 (109€) prima delle grandi occasioni, e questo rituale si sposa in modo impeccabile con la maschera di FAQ.

Offerta Foreo Foreo Luna 3

Si tratta di una spazzola per la pulizia del viso in morbido silicone ultra-igienico, dotata di tecnologia a pulsazioni T-Sonic, che rimuove fino al 99,5% di sporco, sebo e residui di trucco, liberando completamente i pori. Utilizzarlo prima della maschera a LED è fondamentale: una pelle perfettamente detersa permette alla luce LED di penetrare senza ostacoli e in modo uniforme, massimizzando i benefici anti-age e illuminanti.

Stasera, quando vedrete Belén scendere le iconiche scale dell’Ariston, saprete che dietro quel viso di porcellana c’è una skincare routine tanto tecnologica quanto efficace. E che, con i giusti strumenti, quel glow è alla portata di tutti!

