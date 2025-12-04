Il prodotto giusto da usare questo inverno? La cc cream che agisce anche come anti age, idratante e protezione solare tutto in uno (ed è in sconto)

iStock Antiage, idratante e protettiva, la cc cream da provare è scontata

Pelle secca, spenta, arrossamenti per il freddo. La pelle in inverno può essere soggetta a qualche piccolo problema che rende più difficoltoso realizzare un make-up a regola d’arte e che duri da mattina a sera. Ma non se si utilizza un prodotto che siamo solite applicare nei mesi più caldi, ma che anche in inverno, con i giusti componenti, sa essere l’ideale per un beauty look impeccabile. La CC cream di It Cosmetics, Your Skin But Better CC+ Cream.

Your Skin But Better CC+ Cream, la CC cream di It cosmetics da avere ora

Un cosmetico assolutamente da provare, che dona alla pelle un colorito naturalissimo, luminoso, fresco e una pelle uniforme con il minimo sforzo e con il massimo risultato. Dopo tutto il nome di questa CC cream dice già tutto, Your Skin But Better, ovvero la vostra pelle ma migliorata, nulla che vada a modificare il colore naturale della cute, ma che adattandosi alla perfezione ad essa, la sublima e la rende migliore, priva di imperfezioni, discromie o rossori, e tutto con il semplice gesto di una carezza sulla pelle.

Una cc cream arricchita con Collagene Idrolizzato, Peptidi e Vitamine, che permette di idratare la pelle durante l’uso e che le dona una morbidezza immediata, minimizzandone le rughe o linee sottoli e agendo anche contro i pori dilatati. Insomma, un prodotto completo, efficace e facilissimo da usare.

Come agisce la CC cream di It cosmetics

Caratteristica base della Your Skin But Better CC+ Cream di It Cosmetics, infatti, è quella che accomuna tutte le CC cream, ovvero la sua texture cremosa, delicata e leggera, da applicare dopo la la normale skincare routine e sfumandola in modo uniforme sulla pelle del viso con una spugnetta apposita o un pennellino.

Ma questa cc cream è anche un concentrato di ingredienti mirati per il benessere della cute:

collagene idrolizzato, che aiuta a rafforzare e sostenere la cute

che aiuta a rafforzare e sostenere la cute peptidi , che stimolano la pelle a produrre più collagene ed elastina, ma anche a ridurre la presenza di rughe e dei segni tipici dell’invecchiamento, aumentano l’idratazione cutanea, e ne rafforzano la barriera;

, che stimolano la pelle a produrre più collagene ed elastina, ma anche a ridurre la presenza di rughe e dei segni tipici dell’invecchiamento, aumentano l’idratazione cutanea, e ne rafforzano la barriera; vitamina E, che protegge la pelle grazie alle sue proprietà antiossidanti, combatte i radicali liberi e rallenta l’invecchiamento cutaneo.

Oltre poi alla presenza di niacinamide, acido ialuronico e un fattore di protezione della pelle SPF 50. Come dire, una cc cream che è molto di più di quello che sembra e che una volta applicata dona alla cute un benessere istantaneo oltre che un aspetto uniforme, luminoso e fresco, dalla mattina alla sera.

Come si usa la cc cream

Una cc cream che regala alla cute un finish naturale, un’elevata coprenza e che si adatta a tutti i tipi di pelle, da applicare con un semplice gesto, usando una piccola quantità di prodotto su viso, collo e decolté, e sfumandolo dall’interno all’esterno del viso.

Un prodotto che, per le giornate normali, vi permette di non applicare la protezione solare sul viso visto che ne è già provvista (con un fattore molto elevato), alleggerendo il vostro make-up ma evitando che la pelle di rovini o danneggi con i raggi solari invernali. Ovviamente questo non vale se deciderete di trascorrere qualche giorno al mare o in montagna, in questo caso la protezione solare è sempre d’obbligo.

Insomma, Your Skin But Better CC+ Cream di It Cosmetics è il prodotto giusto al momento giusto e vale la pena averla ora.

