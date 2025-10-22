CC cream che ossessione. 14 formulazioni che sostituiscono definitivamente il fondotinta questo autunno

La CC Cream è il prodotto di questo autunno: 14 formulazioni da provare (e comprare) che sostituiscono il fondotinta.

Correzione e colore: sono queste le parole d’ordine della CC Cream, molto più di un cosmetico e molto più di un fondotinta. Una crema che colora, uniforma l’incarnato e nutre la pelle, grazie a formule studiate per rimpolpare, ridurre i rossori, le macchie e le rughe. Questo cosmetico 3 in 1 infatti agisce come un fondotinta, un idratante e una crema solare. Aiuta a creare una base perfetta per il make up, uniformando la carnagione e donando un aspetto radioso e naturale.

Puoi usarla in presenza di macchie scure – da invecchiamento, ormonali o da sole – ma anche se hai brufoli oppure occhiaie scure. Gli ingredienti della CC Cream inoltre variano in base alle singole esigenze, per questo puoi trovarne tantissime, ognuna con una indicazione specifica. Quelle con anti-età, ad esempio, consentono di minimizzare le rughe, quelle con acido ialuronico donano un aspetto più giovane alla pelle, mentre quelle con antiossidanti schiariscono e illuminano. Il risultato è un prodotto da tenere sempre a portata di mano e utilizzare soprattutto se ami il trucco naturale e non apprezzi il fondotinta.

Erborian CC Cream con Centella Asiatica

Virale e amatissima la CC Cream di Erborian è arricchita con centella asiatica ed è la più apprezzata dagli influencer beauty (e non solo). Una crema colorata che sostituisce alla perfezione il fondotinta, aumentando la luminosità della pelle, proteggendo e idratando. La formulazione è frutto della skincare coreana, arricchita con SPF.

L’Oréal Paris Crema Anti-Rossori Color Verde

Costa meno di 10 euro e promette risultati eccellenti: la crema anti rossori di L’Oréal Paris è il nostro “mai più senza”. Fornisce una idratazione che dura 24 ore e contiene dei pigmenti minerali che si adattano al tono della pelle, correggendo i rossori, per un risultato finale super naturale e una pelle radiosa. Adatta anche alle pelli sensibili, questa CC cream è arricchita con vitamina B5 ed E.

iT COSMETICS CC+ Cream e Fondotinta Anti-età

Con quasi 3mila recensioni, la CC cream di iT Cosmetics si candida a diventare uno dei prodotti per il viso più amati. Ad alta copertura, uniforma l’incarnato e il tono della pelle, riducendo i rossori, le imperfezioni e le occhiaie. Resiste nel tempo, donando una copertura perfetta per tutto il giorno, una pelle liscia e idratata. Consente inoltre di ridurre i pori della pelle e le rughe.

Erborian CC Red Correct Cream Tinta Anti-Rossore

Specifica per chi soffre di rossori e macchie, questa CC Cream di Erborian è diventata virale grazie alla sua efficacia. Non a caso ha più di 6mila recensioni che dimostrano la sua efficacia per eliminare i segni di rossore, anche sulle pelli più sensibili, con una formula che si trasforma a contatto con la pelle, fondendosi.

NIVEA Luminous630 Fluido CC Cream

Cerchi una formula leggera e setosa? Allora quello che fa per te è la CC Cream di Nivea. Una crema che è una coccola per il viso, con pigmenti di colore microincapsulati. Uniforma e illumina la pelle, donando una coprenza su macchie scure e imperfezioni. In più è arricchita con acido ialuronico, che idrata, ed SPF 30 per proteggere dai raggi del sole.

Estée Lauder Revitalizing Supreme CC Cream

Prezzo leggermente più alto, ma risultati super per la CC Cream di Estée Lauder. Un prodotto perfetto per rassodare il viso ed eliminare le rughe, donando anche un colorito impeccabile. Ridefinisce l’ovale del viso, mentre uniforma l’incarnato ed è davvero eccezionale.

Clinique Superdefense CC Cream

Colora, protegge, uniforma e corregge: è l’azione combinata della CC Cream di Clinique, un super prodotto da tenere sempre nel proprio beautycase e da usare ogni giorno. Dopo la detersione del viso applica questa CC Cream come se fosse una crema e goditi il risultato!

e.l.f. Camo CC Cream

Se cerchi super coprenza e una texture corposa, quello che fa per te è la CC Cream di e.l.f. Non a caso Camo CC Cream è un vero e proprio fondotinta correttore a coprenza medio-totale, con una formula arricchita con SPF 30 per proteggere la pelle dai danni del sole, ma anche ingredienti idratanti e rigeneranti. Una crema multitasking infusa con acido ialuronico per idratare la pelle e rimpolpare l’incarnato, peptidi e niacinamide per uniformare il tono della pelle e regalare un aspetto rinfrescato.

Essence Magic All In One Cream

Prezzo piccolo e grandi risultati per la Magic All In One Cream di Essence. Costa solamente 4 euro, ma promette un colorito uniforme, grazie ad una formulazione leggerissima, in gel, che si adatta a qualsiasi tipologia di pelle, donando un aspetto naturale.

Svr CC Cream

Svr, marchio dermocosmetico conosciuto in tutto il mondo, firma una CC Cream uniformante e anti macchia che funziona proprio come un fondotinta universale. La formula è leggera, non appesantisce e non unge, per un risultato ottimo sia su pelli giovani che mature.

KIKO Milano Skin Trainer Cc Blur

Kiko Milano ci regala una CC Cream che è un correttore ottico: leviga la grana della pelle, colora e uniforma l’incarnato. Grazie alla composizione specifica rende la texture della pelle vellutata e tonalizzata. Lo Skin Trainer CC Blur cattura la luce, riflettendola sul viso e regalando una radiosità straordinaria.

Flormar CC Cream Anti-Rossori per pelle acneica

Ideale per coprire il rossore sulla pelle, la CC Cream Flormar ha una formulazione specifica per la pelle acneica. Idrata la pelle e consente di protegge dagli effetti nocivi del sole grazie all’SPF 20. Basta una sola applicazione per eliminare i rossori e raggiungere un tono naturale.

CC Cream Max Factor

Se cerchi una copertura splendida e impeccabile punta sulla CC Cream di Max Factor, l’ideale per avere una pelle liscia e idratata. Copre le imperfezioni e uniforma, agendo come un fondotinta e idratando la pelle.

Erborian CC Eye Crema Chiara alla Centella Asiatica

Chi l’ha detto che la CC Cream è solamente per il viso: esistono prodotti specifici per il contorno occhi come quello di Erborian. Si tratta di un trattamento per il contorno occhi che leviga e corregge le occhiaie. Un trattamento illuminante 3-in-1 che idrata, elimina linee sottili e rughe, nascondendo in modo istantaneo borse e occhiaie, illuminando lo sguardo.

