iStock CC Cream, è questo il prodotto dell'estate

Abbiamo sempre più voglia di avere a nostra disposizione prodotti multitasking, che ci offrano più vantaggi contemporaneamente. Leggeri, che si fondono con il nostro incarnato, mentre con i loro ingredienti regalano un tocco di benessere alla nostra pelle.

Proprio come la CC Cream di Face D, che non solo va a correggere il colore ma contiene anche acido ialuronico e protezione 20. Utilizzarla ci regala un viso favoloso: discromie corrette e incarnato luminoso. Ora la si può acquistare con uno sconto a un prezzo super conveniente ed è l’alleato che ci serve per affrontare l’estate con una pelle magnifica.

CC Cream, il prodotto leggero e che regala una pelle wow

In estate non si ha voglia di usare make-up, ci piace sentirci più libere, leggere, lasciare che la nostra pelle restituisca un’immagine più naturale. Ed ecco che le creme colorate prendono il posto del fondotinta, i raggi del sole ci regalano un aspetto più vacanziero e l’incarnato risulta anche più luminoso.

Anche grazie a prodotti mirati, come la CC Cream di Face D che promette di essere correttrice del colore, agendo sulle discromie e rendendo più luminoso e naturale anche l’incarnato più spento. E, dal momento che è di fondamentale importanza utilizzare la protezione solare, è bene sapere che contiene anche SPF 20 per schermare la pelle del viso.

Se tutto questo non bastasse è la CC Cream è la perfetta alleato anti age: la formulazione contiene acido ialuronico a tre pesi molecolari, una tecnologia che idrata e al tempo stesso va a stimolare la produzione di collagene ed elastina. Ma non solo: ha pigmenti soft focus, esapeptidi ad azione antietà e Vitamina E. Un vero e proprio concentrato di benessere, dal momento che invece la CC Cream è priva di parabeni, allergeni e oli minerali.

Ora è in offerta a un prezzo super conveniente ed è il prodotto beauty immancabile per affrontare la bella stagione senza timore di avere un viso spento e senza paura delle discromie che presenta la pelle. Il tutto senza utilizzare un fondotinta.

Come applicare la CC Cream e per chi è indicata

Come prima cosa è bene sapere che questa CC Cream di Face D è adatta a tutti i tipi di pelle, comprese quelle miste e grasse.

In commercio si trovano tre colorazioni naturali tra le quali scegliere, per correggere le discromie, agire sull’incarnato spento e per donargli un’azione antietà: promette di restituire un viso più luminoso e levigato sin dalla prima applicazione e più compatto grazie all’applicazione continuativa nel corso del tempo.

Utilizzare la CC Cream è davvero semplice e si adatta alle proprie esigenze: si può applicare da sola, oppure come passaggio successivo alla crema di ogni giorno. La coprenza è modulabile, basta aumentare la dose di prodotto utilizzata.

Si può picchiettare sul viso con un pennello o con una spugnetta, ma anche con le dita proprio come facciamo con altri prodotti. Il risultato è un incarnato super, che appare liscio e tonificato. Il tutto grazie a una crema leggera e assorbente.

