Con l’arrivo della bella stagione proteggersi dai raggi solari diventa un imperativo: se in inverno dobbiamo stare attente solo al viso e applicare la corretta crema con SPF, con il caldo e le giornate che invitano a stare all’aria aperta si deve pensare a tutto il corpo.

Quindi sia che si vada a fare una passeggiata in montagna, o si inizino a prendere i primi timidi raggi di sole al mare, in piscina o al lago, bisogna avere con sé la protezione solare adatta.

Così si prevengono le problematiche causate dall’esposizione ai raggi e al tempo stesso ci si assicura una pelle dorata su tutto il corpo: l’abbronzatura perfetta esiste, ma servono solo i prodotti giusti per riuscire a ottenerla.

L’ottima notizia è che è c’è una promo su Sephora che ci permette di acquistare i solari con un ribasso fino al 30%, lo sconto dura fino al 30 settembre. E questo è un aspetto davvero eccezionele perché così li possiamo riacquistare, una volta che li abbiamo terminati, e sempre a un prezzo super competitivo.

Solari viso, le creme per proteggerti (e non solo)

La protezione parte dalla pelle del viso, quella che è esposta sempre tutto l’anno. È importantissimo selezionare prodotti di alta qualità e che abbiano un fattore di protezione alto, ma anche che rispondano alle varie esigenze di chi li utilizza.

Clarins, ad esempio, propone una crema viso idratante con SPF 50+, che offre una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB e previene la comparsa di macchie. Un prodotto dalla texture leggera e che si fonde alla perfezione con la pelle. Tra le altre caratteriste che ci piacciono c’è il fatto che ha un finish asciutto e mat, ma anche che è resistente all’acqua. Pelle idratata, rassodata, azione anti-rughe e antiossidanti.

Sports BB di Shiseido ha un SPF 50 ed è una lozione che si asciuga in maniera rapida sulla pelle, inoltre – grazie a due tecnologie di cui è dotata – promette di rafforzare il velo protettivo con acqua e sudore e si asciuga velocemente. Ed è leggermente colorata, andando a uniformare l’incarnato.

Per coloro che, invece, vogliono un prodotto versatile da applicare al bisogno sul viso anche solo in punti strategici, lo stick solare di Collistar è la scelta giusta. Pensato per pelli ipersensibili e con SPF 50+: è trasparente, facile da applicare e che si assorbe in pochissimo tempo. Si può usare non solo sul viso (senza dimenticare le orecchie) ma anche su nei e tatuaggi.

Corpo protetto e abbronzatura dorata: i prodotti da scegliere

E con i vestiti più leggeri, o le sessioni di tintarella al mare o in campagna, è fondamentale pensare anche al resto del corpo. Ci sono tantissimi prodotti in offerta, adatti alle esigenze più disparate.

Ad esempio, il Latte Spray per pelli ipersensibili con SPF 50 di Collistar (viene indicato anche per il viso): contiene estratto di Opuntia iperfermentato che ha un elevato potere idratante, antiossidante e lenitivo. Contiene anche estratto di Luppolo che calma le irritazioni e migliora l’idratazione. E, aspetto da non sottovalutare, è adatto a tutta la famiglia.

Biotherm, invece, propone Waterlover Hydrating SunMilk SPF 50+ che dona una pelle favolosa: levigata, idratata e protetta. Formulata per essere super leggera sulla pelle, al tempo stesso non unge e resiste all’acqua. Per sfoggiare un’abbronzatura dorata e favolosa.

E per chi vuole un prodotto illuminante, allora la scelta deve ricadere sullo Spray solare bifasico di Clarins con SPF 50+. Questo prodotto ha un finish satinato e invisibile che idrata e rende l’abbronzatura al top, inoltre è fresco, leggero e resistente all’acqua. Contiene cacao bio e derivato della vitamina C che insieme offrono più vantaggi: anti-rughe, anti-macchie e antiossidante.

Set solari: la soluzione furba per non farsi trovare impreparate

I kit con più prodotti sono la scelta giusta e furba per coloro che vogliono arrivare all’appuntamento con il sole preparatissimi e con tutto ciò che serve. Inoltre sono anche la perfetta idea regalo per chi non aspetta altro che la bella stagione per dedicarsi alla tintarella, magari anche quando si è in altre faccende affaccendati come gite in campagna o passeggiate.

My sun kit è il cofanetto di Lancaster che promette un’abbronzatura dorata (le taglie dei prodotti sono: 30, 50 e 125 ml). Contiene: Lancaster Sun Beauty – Daily Face Cream SPF30 e Lancaster Sun Beauty – Body Milk SPF30 che, oltre a proteggere, riparano dai danni causati dal sole, sono leggere e non ungono. E Lancaster Golden Tan Maximizer – After Sun Lotion – viso e corpo che promette di prolungare l’abbronzatura e di lenire la pelle dopo aver preso il sole.

Clarins, invece, propone un cofanetto solare viso antietà. Nel set si trovano una crema solare viso con protezione molto alta SPF 50+ (50 ml), una crema-balsamo doposole (15 ml) e una bella pochette da portare con sé in spiaggia (o dove si desidera).

Summer Waterlover SPF50 è il set di creme di Biotherm che propone due prodotti favolosi per la nostra pelle. Uno il Waterlover Hydrating Sun Milk – 200ml, un latte corpo che mantiene la pelle idratata, resiste all’acqua e si fonde con la pelle. Nel kit, poi, c’è anche After Sun Cream – 200ml, una crema doposole che illumina l’abbronzatura, idrata e restituisce morbidezza al tatto. Per essere favolose.

Prodotti favolosi, a prezzi imbattibili per affrontare l’estate con la giusta protezione e con creme che ci rendono ancora più belle.

