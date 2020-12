Chi è Alessio Falciani, fidanzato di Casadilego, vincitrice di X Factor 2020

editato in: da

Alessio Falciani è il fidanzato di Elisa Casadilego, vincitrice di X Factor 2020. La giovanissima artista ha conquistato il pubblico dello show e i giudici Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Con la sua energia e il grande talento è riuscita a conquistare il primo posto della trasmissione Sky.

Molto riservata, nonostante il grande successo Casadilego – vero nome Elisa Coclite – non ha mai parlato della sua vita privata. L’unica certezza è che ha un fidanzato, Alessio Falciani, appassionato di musica proprio come lei. 17 anni e grande grinta, Elisa ha dimostrato di avere la stoffa della star.

Originaria di Bellante, in provincia di Teramo, Casadilego è legata da qualche tempo ad Alessio Falciani. Il giovane è un musicista e suona il pianoforte. Ha una preparazione classica di alto livello e frequenta il Conservatorio Rossini a Pesaro. Su Instagram i due ragazzi sono molto riservati e fra le rare foto di coppia c’è spazio soprattutto per la passione per la musica con video in cui scopriamo la bravura di Alessio e quella di Casadilego.

Nonostante sia giovanissima, la cantante sembra avere già le idee chiare. A partire dal suo nome d’arte che racconta la sua storia e la voglia di farcela. “Casadilego è per tante cose – ha raccontato a X Factor -. È innanzitutto un omaggio al mio cantante del cuore, che è Ed Sheeran, nonché colui che mi ha immesso in questo mondo della musica moderna pop. L’iniziatore ecco. La guida. Oltre questo, però, Casadilego è reminder. Mi ricorda tutti i giorni che il futuro, come il presente, sono impermanenti e che la vita è come una casa di lego. I mattoncini che si mettono si devono togliere, per raccoglierne degli altri. Voglio essere come una casa di lego e sapere accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi. Uno di questi è X Factor. Fantastica esperienza”.

Casadilego ha trionfato a X Factor in una finalissima emozionante, segnata dall’addio di Alessandro Cattelan allo show e dalla commozione dei quattro giudici di questa fortunata edizione: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e ovviamente Hell Raton, il primo a credere del talento di Elisa.