“Mettiti a dieta”, Emma Marrone si infuria e replica

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Emma Marrone in concerto il Primo Maggio 2026

Ci risiamo. Con l’arrivo dell’estate e dei primi bikini postati su Instagram arrivano anche i commenti degli haters e di persone che, ancora una volta, si sentono in diritto di commentare il corpo degli altri. Giudizi espressi soprattutto su personaggi famosi, come Emma Marrone che si trovata a dover rispondere, suo malgrado, ad un follower che le suggeriva di mettersi a dieta.

Emma Marrone si infuria per un commento

La cantante salentina è stata fra gli artisti di Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5. L’evento, andato in scena a Roma, ha visto salire sul palco diversi artisti, fra cui Emma Marrone. I video della sua esibizione sono arrivati sui social dove Emma ha ricevuto moltissimi elogi, ma anche delle critiche inopportune al suo aspetto fisico.

“Mettersi a dieta no?”, le ha scritto una donna su X. Parole che hanno colpito particolarmente Emma Marrone, facendola infuriare, tanto che la cantante ha voluto rispondere pubblicamente. “Sì Anna, mandami la tua! – ha scritto – Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo”.

Poco dopo l’utente ha risposto: “Oddio, se non accetti nemmeno un’osservazione innocente, non stai messa bene!”. La replica di Emma Marrone non è tardata ad arrivare: “Non c’è niente di innocente nel criticare la gente sui social”, ha chiarito.

Non è la prima volta che Emma si ritrova, suo malgrado, a dover rispondere a chi si permette di commentare il suo corpo. Qualche mese fa, ad esempio, una persona l’aveva accusata di essere dimagrita ricorrendo all’Ozempic, un farmaco usato per curare il diabete mellito di tipo 2 che ha fra i suoi effetti una riduzione del senso di fame e un calo di peso.

“No cucciola, allenamento e piano alimentare – aveva risposto -. Lo stavo aspettando un commento da st***za. Sei arrivata prima, brava. Guarda, non mi segui però vieni a commentare”. Poi aveva aggiunto: “La risposta sta tutta lì. St***za è un modo di dire. Come Ozempic giusto?”.

I giudizi (cattivi) sul corpo dei vip e l’esempio di Emma

Gli esempi da fare sarebbero tantissimi ed Emma Marrone, come tanti altri personaggi noti, si è trovata spesso a dover giustificare i cambiamenti del suo corpo, rispondendo a commenti cattivi e capaci di ferire.

“Ho cambiato la cura ormonale, quindi il mio corpo è in balia degli sbalzi degli ormoni impazziti – aveva risposto di recente a chi notava il suo dimagrimento e commentava le foto in costume -. Ci sono giornate dove mi sveglio gonfissima (e la vita stressante in tour sempre in viaggio non aiuta) e giorni in cui sono molto molto asciutta. Non c’è nessun Photoshop. Semplicemente il mio corpo fa un po’ come c***o gli pare e tante tante donne possono capirmi. Tutto qua, nessun segreto”.

Poco dopo la cantante aveva lanciato un messaggio importante, rivolto a tutti: “Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io – aveva detto -. Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi. Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l’unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri. Siate sempre fiere e fieri di voi stessi e non abbiate mai il pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è”.