Emma Marrone, il fratello Francesco si è sposato: la dedica dolcissima della cantante

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Emma Marrone

Emma Marrone festeggia il fratello Francesco che è convolato a nozze con la sua storica compagna. La cantante, legatissima alla sua famiglia, ha voluto rendere omaggio alla coppia di sposi sui social con una dedica dolcissima.

Emma Marrone alle nozze del fratello Francesco

Francesco, fratello di Emma Marrone, ha sposato la fidanzata Maria Elisa Pellegrino. Alle nozze, celebrate in Puglia, era ovviamente presente la cantante che non ha nascosto su Instagram la sua emozione. Emma ha infatti postato nelle Stories del suo profilo alcune immagini del matrimonio.

In uno vediamo gli sposi durante il ricevimento. “Vi amo follemente, auguri patati”, ha scritto Emma Marrone, poco dopo ha postato una foto vintage che la ritrae insieme al fratello Francesco da piccoli al mare.

Il matrimonio è stato celebrato in una location da sogno, fra fiori, fili di luci fra gli alberi di ulivo e candele. Emma ha mostrato alcuni momenti della cerimonia, dal taglio della torta alla tavolata scenografica. Un momento magico per la cantante salentina che non ha mai nascosto il legame viscerale con il fratello Francesco Marrone.

Chi è Francesco Marrone, il fratello (amatissimo) di Emma

Francesco, di professione pompiere, ha sempre sostenuto Emma, facendo il tifo per lei nella sua carriera artistica. Soprannominato Checco, il fratello minore della Marrone ha vissuto con lei anche i momenti più duri della sua vita. Il loro rapporto infatti è diventato ancora più forte e solido dopo la scomparsa dell’amatissimo papà Rosario, scomparso a causa di una leucemia nel 2022.

Qualche tempo fa la stessa Emma aveva raccontato come il sostegno reciproco con suo fratello sia stato fondamentale per elaborare il lutto.

Quando il padre si era ammalato infatti Emma Marrone era tornata in Puglia per stare al suo fianco sino alla fine. “Non c’è mai stato il “non detto” nella nostra casa, gli ho sempre detto che gli volevo bene – aveva confessato, ospite di Domenica In -. Non c’è stato un giorno in cui non gli abbia detto “ti amo, buonanotte papà”. Ci sentivamo sette-otto volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando”.

Fortissimo anche il rapporto con mamma Maria Marchese che rappresenta una figura fondamentale nell’esistenza dell’artista ed ex concorrente di Amici. Oggi nella famiglia è entrata pure Maria Elisa Pellegrino che con Emma ha un legame fatto di affetto e sostegno reciproco. Fidanzata da diverso tempo con il fratello dell’artista salentina, ha sposato Checco con una cerimonia super romantica. Appassionata di viaggi e sportiva, la moglie di Francesco Marrone è una grandissima fan della cantante salentina e di Vasco Rossi.

Almeno questo si può scoprire dagli scatti pubblicati su Instagram in cui Maria Elisa racconta le sue giornate con la famiglia Marrone. Per il resto su di lei non si hanno molte informazioni, così come su Francesco Marrone che ha scelto una vita lontano dai riflettori, ma sempre accanto alla sua amata sorella maggiore Emma.