Bufera su Cristina Marino: si allena dopo il parto. La replica

Fonte: IPA Cristina Marino, le critiche su Instagram per l'allenamento

Cristina Marino è sempre stata una enorme fonte di ispirazione: oltre a essere una attrice, è anche una personal trainer certificata. Spesso, su Instagram, ha pubblicato video, foto e consigli dei suoi allenamenti. Dopo essere diventata mamma di Noè Roberto, il secondo figlio avuto da Luca Argentero dopo Nina Speranza, è tornata ad allenarsi. Sono trascorsi poco più di 40 giorni dal parto – il piccolo è nato il 16 febbraio – e in molti hanno avanzato delle critiche per la sua scelta.

Cristina Marino criticata: l’allenamento dopo il parto

Abbiamo già parlato dei segreti di bellezza di Cristina Marino: non sono affatto un mistero. Ama tenersi in forma seguendo un regime alimentare sano e praticando un allenamento costante. Ma la sua scelta di riprendere gli esercizi a poco più di 40 giorni dalla nascita di Noè Roberto ha scatenato una vera e propria bufera su Instagram: molti utenti hanno commentato negativamente la sua decisione.

Qualcuno si è complimentato per la sua enorme forza di volontà nel riprendere gli allenamenti, mentre altri si sono sentiti in diritto di muovere critiche piuttosto pesanti. “Le comuni mortali devono aspettare tre mesi prima di poter riprendere l’allenamento”, ha commentato un utente, ma la Marino ha voluto replicare in prima persona.

“Ma per quale motivo? Ti consiglio di chiedere un parere in più”. In realtà, Cristina Marino è stata fin troppo spesso criticata proprio per la sua passione per il fitness. Diverse volte si è ritrovata a dover rispondere alle critiche. “È sbagliato far sentire malate le donne in stato di gravidanza. La gravidanza non è una malattia. Se ognuna di noi imparasse ad ascoltare il proprio corpo sarebbe meraviglioso”.

La replica di Cristina Marino

“A un mese dal parto è già tanto che riesca a trovare il tempo di fare una doccia”, un altro esempio di critica mossa nei confronti della Marino, a cui anche in questo caso ha voluto replicare personalmente. “Riesco ad allenarmi gestendo il mio tempo, evitando di commentare cose per esempio che non mi piacciono… uso ogni momento a disposizione”, ha rivelato l’attrice.

“Imparate ad ascoltarvi come mamme”, ha sempre sostenuto il suo pensiero, invitando tutte le donne a prendersi cura di se stesse, senza rinunce o paure. Durante l’allenamento, l’abbiamo vista eseguire degli esercizi sulle gambe, sui glutei, sulle braccia e sulle spalle, evitando invece di sollecitare proprio gli addominali.

Cristina Marino, come si tiene in forma? La passione per il fitness

“La gravidanza non è una malattia. Dopo 40 giorni dal parto, previa visita medica, ci si può allenare e ascoltare il proprio corpo e tornare a prendersi cura di sé è importante. Bastano 20, 30 minuti al giorno. E se allenarvi vi fa stare bene, perché non farlo?”.

I segreti di Cristina Marino per rimanere in forma non sono un mistero: più volte ne ha discusso e ha sempre condiviso con i suoi follower su Instagram i consigli di allenamento, dando vita anche al progetto ambizioso di Befancyfit. Una scelta, la sua, mossa anche da una profonda passione per lo sport: “Ce l’ho da sempre, ho sempre fatto attività fisica. Ho studiato all’Accademia di Danza, ho fatto nuoto, equitazione, ginnastica artistica”, ha raccontato in una intervista a Vanity Fair.