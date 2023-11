Un monologo intenso, quello di Cristina Marino, nella puntata de Le Iene del 28 novembre 2023, dove ha voluto parlare dell’importanza di prendersi del tempo per sé, di ritagliarsi degli spazi. In cui ha voluto porre l’accento sulla gravidanza, che non va considerata come una “malattia”, per fare luce sulle innumerevoli critiche che ha ricevuto per essersi allenata durante la dolce attesa del secondo figlio, Noè Roberto.

Il monologo di Cristina Marino a Le Iene

“Sul finire della mia seconda gravidanza, ho pubblicato un video in cui mi allenavo”. Così è iniziato il monologo dell’attrice Cristina Marino a Le Iene, moglie di Luca Argentero e mamma di Nina Speranza e Noè Roberto. L’impegno nei confronti dello sport non è un mistero: sul profilo Instagram, è attiva su argomenti come l’allenamento, l’alimentazione. Un punto di riferimento per tutte le donne che vogliono sì rimettersi in forma, ma anche usare l’attività fisica come mezzo per autodeterminarsi e incrementare la fiducia e l’autostima in se stesse. Una filosofia di vita che abbraccia non solo il benessere fisico in sé, ma l’equilibrio psicofisico.

“La gravidanza non è una malattia, ma un momento magico, un autentico stato di grazia che va vissuto in maniera consapevole, libera. Allenarti può combattere il diabete gestazionale, l’aumento del peso, migliorare la tonicità muscolare e soprattutto l’umore. Eppure c’è ancora il pregiudizio, il falso mito che sia una cosa sbagliata. Infatti, alcune donne mi hanno giudicata”.

Le critiche che ha ricevuto Cristina Marino sono state molteplici: “Sei una psicopatica, stai sul divano. Ridicola, ma datti pace”, ne ha citate alcune nel corso del monologo a Le Iene. “Io ho scelto di non venire meno all’appuntamento con me stessa”, ha sottolineato, ribadendo l’importanza di non dimenticare la cura di sé.

Cristina Marino: “Dedicare un momento per sé è un atto di vero amore”

“Sei un’invasata, tutto questo per avere 1 kg in meno”. Un’ulteriore critica ricevuta, che la Marino ha voluto riportare per parlare di atto d’amore. Quello da compiere verso se stesse nel momento in cui si riconosce che diventare mamme non preclude il benessere. “No, tutto questo perché mi fa stare bene e consiglio a tutte le donne di riempire quel tempo con qualcosa che appaghi davvero”.

L’argomento è uno dei più sentiti per le donne, in particolar modo per chi è appena diventata mamma. “Scegliere di dedicare un momento per sé è un vero atto di amore e se saremo le prime ad amarci poi sarà più facile amare anche gli altri”. E al suo fianco, in ogni caso, c’è un padre – Luca Argentero – che fa la sua parte, che concede spazio alla Marino per allenarsi e per ricordare che, oltre a essere moglie e mamma, è anche donna.

“Dobbiamo essere liberi di prenderci questo spazio per noi qualsiasi esso sia. Se lo fai non sei un’invasata: hai solo scelto di volerti bene”. Un monologo, il suo, con un obiettivo: difendere la libertà di scelta delle donne, andando ben al di là di qualsiasi critica, ben poco costruttiva. Con la speranza che, un giorno, impareremo tutti a non giudicare.