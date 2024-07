Nicolò De Devitiis in ospedale, l’inviato de Le Iene colpito da una grave polmonite

Fonte: IPA Classe 1990, Nicolò De Devitiis è un inviato de Le Iene dal 2014

Nicolò De Devitiis sta male. L’inviato de Le Iene è stato ricoverato in ospedale a causa di una grave polmonite. A farlo sapere il diretto interessato in un video diffuso su TikTok. Di recente il 34enne ha fatto chiacchierare per via della separazione dalla collega Veronica Ruggeri, avvenuta dopo una lunga storia d’amore che ha fatto sognare molti telespettatori.

Nicolò De Devitiis sta male: cosa è successo a l’inviato de Le Iene

Con in sottofondo la canzone EMIRATES di Geolier, Nicolò De Devitiis ha postato sul suo account TikTok, dove è seguito da ben 1.6 milioni di follower, un breve video in cui annuncia di trovarsi in ospedale. “Mi sono preso una grave polmonite. Torno presto. Vi abbraccio forte”, ha spiegato l’inviato e conduttore. Nonostante il problema di salute, si è mostrato fiducioso e non ha perso occasione per regalare un sorriso ai fan, con i quali ha da sempre un ottimo rapporto. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione che ha ricevuto il giovane presentatore, che in passato è stato anche al timone di alcuni programmi Mediaset e Sky quali Wind Summer Festival e Dance Dance Dance.

Di recente Nicolò De Devitiis è finito al centro del gossip. Esattamente un mese fa ha annunciato la rottura da Veronica Ruggeri, sua collega a Le Iene. I due si sono amati per ben cinque anni ed erano molto seguiti dai fan per la loro verve e simpatia. Una coppia decisamente scoppiettante, e allo stesso tempo amorevole, che però non ha mai voluto rendere noti i motivi dietro l’addio. La scelta di separarsi sarebbe avvenuta in maniera consensuale e senza alcun tipo di rancore.

Nicolò De Devitiis tra Veronica Ruggeri e Rose Villain

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri hanno condiviso tanto, rendendo partecipi anche i follower sui social network della loro quotidianità e dei grandiosi viaggi in giro per il mondo. Scoprire luoghi e culture, oltre all’impegno al servizio dell’informazione, è stata una delle passioni a tener saldo il loro legame ma, come spesso accade, tutto può finire. E anche l’amore tra i due inviati de Le Iene è giunto al capolinea.

In queste settimane Nicolò De Devitiis è stato beccato con la cantante Rose Villain, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo (sue le hit ClickBoom! e Come un tuono). Qualcuno ha parlato di amicizia speciale anche se l’artista risulta ancora sposata con il produttore musicale Andrea Ferrara, in arte Sixpm. Forse per questo né De Devitiis né Rose – il cui vero nome è Rosa Luini – hanno mai commentato certi pettegolezzi. Anche perché il loro incontro è avvenuto per motivi lavorativi: Rose Villain è stata protagonista di un servizio de Le Iene curato proprio da De Devitiis.

Prima di conoscere Veronica Ruggeri, Nicolò De Devitiis ha amato l’ex Miss Italia Eleonora Pedron. La relazione è durata però appena un anno: a chiuderla la soubrette, che dopo aver avuto due figli dall’ex pilota Max Biaggi è ora serena con l’attore Fabio Troiano. Più lunga, circa due anni, la liaison tra Veronica Ruggeri e Stefano Corti, altro inviato de Le Iene che nel 2023 ha avuto un figlio, Noa Alexander, dalla cantante Bianca Atzei.