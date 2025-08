A più di un anno dalla loro separazione, il rapporto tra i due ex non sembra essere dei migliori, anzi tutt'altro

IPA Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, bega social per gli ex

Molto spesso c’è grande differenza tra l’immagine pubblica di una coppia Vip e quella privata. Sembra proprio essere il caso di Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri. Amatissimi dal pubblico, hanno spezzato il cuore di molti quando hanno annunciato la loro rottura.

Da allora è stato lui a scegliere di discutere in pubblico di quanto accaduto. Decisamente più riservata la reazione di lei. Oggi, però, le cose sono cambiate e via TikTok ha avuto inizio un confronto a distanza molto acido.

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, la rottura

Ex colleghi ed ex fidanzati, Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis sembravano una coppia splendida e inscalfibile. I loro video social erano onesti, divertenti e virali, al punto da spingere migliaia di fan a seguirli con passione.

Dopo circa cinque anni trascorsi insieme, nel corso dei quali hanno iniziato a convivere, a giugno 2024 si sono lasciati. A distanza di oltre un anno, però, i loro nomi tornano a essere accostati, per una vicenda però tutt’altro che positiva. È nato infatti un “dissing” amaro, avviato proprio dal protagonista dell’ultima edizione di Cornetto Battiti Live.

I motivi della rottura

Come detto, a commentare la fine della storia d’amore in maniera pubblica è stato soltanto Nicolò De Devitiis. Veronica Ruggeri si era limitata a confermare la rottura attraverso storie Instagram: “Ragazzi ciao. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento”.

In seguito, come detto, De Devitiis ha spiegato come le cose non fossero più come all’inizio: “Ci eravamo un po’ persi”. Giunto a 34 anni, ha spiegato, si è chiesto se volessero costruire una famiglia insieme. La risposta, però, “non era limpida”. In assenza di un sì deciso, dunque, ha compreso che tutto era finito.

Scontro social

Di certo c’era qualcosa di non detto ai fan, com’è normale che sia. Qualcosa è venuto fuori con un video pubblicato da lui su TikTok. A corredo di un selfie, ha scritto: “Di tutte le ex che ho avuto, vorrei che ne tornasse solo una, perché mi sono dimenticarlo di mandarla a fan***o”.

E poi, in un altro post ha aggiunto, cantando Rossetto e cioccolato, un brano di Ornella Vanoni:

“Nessuna vendetta perché il karma le/gli darà una persona che gli farà pensare ogni giorno: però quell’altra persona per me lo avrebbe fatto”.

In breve il primo video è stato cancellato. Troppo tardi, però, dal momento che Veronica Ruggeri lo aveva già visto. Di fatto la sua reazione ha confermato il fatto che il riferimento fosse proprio a lei. Mentre De Devitiis ha tentato di fingere serenità, rispondendo “ma zero” a un utente che gli chiedeva se ci fosse ancora del rancore, ecco la reazione dell’ex.

A bordo piscina, cantando la canzone Rossetto e Cioccolato, ha pubblicato un post con scritto: “È agosto, sei in Puglia, hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie”.

Il presente, al di là dell’ambito lavorativo, si chiama Giuseppe Zingaro, suo nuovo fidanzato, che tra i commenti si è beccato un po’ di cuori rossi dalla sua compagna, in risposta alla domanda: “Quindi sarei il presente brillante?”. Anche qui una risposta più che esaustiva alla frase di un utente, che pontificava con un: “In fondo vi amate ancora”. La Ruggeri non ci ha pensato su due volte, aggiungendo un “ma chi?” con faccina che ride.