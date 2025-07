IPA Cornetto Battiti Live pagelle 28 luglio

Cornetto Battiti Live 2025 è stato un successo in piazza, a Molfetta, ma lo è anche in termini televisivi. La riproposizione dei vari concerti registrati ha infatti un vago e lontano retrogusto da Festivalbar. In quel caso i punti di forza erano davvero tanti, al punto da rendere difficile sceglierne uno. In questo, invece, si può dire come la coppia Ilary Blasi e Alvin faccia la differenza.

Ilary Blasi e Alvin. Voto: 10

I commenti sui social sono decisamente eloquenti: tutti amano la coppia Ilary Blasi e Alvin. La loro amicizia permea la conduzione di Cornetto Battiti Live 2025, il che rende ogni passaggio da un brano all’altro molto naturale.

Tanta simpatia, sguardi complici, battutine e spontaneità. Sono i grandi protagonisti che legano tutte le esibizioni sul palco di Molfetta.

Giocano tra loro e il pubblico è spettatore di questi siparietti divertenti, come nel caso degli applausi al corpo di ballo, con Ilary che gli chiede: “Ma perché mi copi? Dico una cosa e tu la ridici”.

Un costante mettere alle strette l’altro/a vicendevole, che non annoia mai. E che dire quando in cima alle scale hanno iniziato a ballare, seguendo i ballerini al centro del palco? Viene quasi da chiedersi perché Pier Silvio Berlusconi non offra loro nuove chance di collaborazione.

Lo spavento di Sarah Toscano. Voto: 10

È nato un nuovo meme e ha come protagonista Sarah Toscano. La giovane cantante si è ritrovata a fronteggiare di colpo due colonne di fumo apparse sul palco, a pochi centimetri dalla sua faccia, mentre cantava Amarcord.

Tanta la sorpresa da essere colta da un attacco di “ridarella” difficile da controllare. Anche all’uscita dal palco rideva e così, dopo la seconda esibizione, ecco Ilary Blasi indagare. Sarah prova a spiegare, avvicinandosi al punto incriminato. Si tratta però di una sorta di “trappola” innocua, dal momento che il getto di fumo riappare di colpo, spaventandola nuovamente.

Il matrimonio di Malgioglio e i tanti appuntamenti della Blasi. Voto: 8

La spontaneità di Ilary Blasi nel condurre la spinge spesso a dire la prima cosa che le passa per la testa. Le è capitato con Sal Da Vinci, ad esempio. Non soltanto Rossetto e caffè, che ha preso d’assalto i social, ma anche L’amore e tu. Al termine dell’esibizione ecco la padrona di casa, che gli dice come dietro le quinte sia pieno di sue fan: “Tutte a cantare lì dietro”.

Parlando di tour, lui l’ha invitata a una grande festa musicale il prossimo 6 settembre a Napoli. Ilary lo punzecchia ironica: “Tu però non sei venuto alla festa cui t’avevo invitato io”. I due ridono ma l’accordo resta (e non è il primo che la conduttrice stringe da quando ha iniziato Battiti Live). Sui social c’è già chi l’attende: “Dimmi dove e io vengo”. Chi sa se in Piazza del Plebiscito ci sarà per davvero.

Ai momenti spontaneità si aggiunge poi quello al fianco di Cristiano Malgioglio. Blasi non si trattiene e, affiancata da Alvin, indaga sul matrimonio del cantante. Il suo amore si chiama Onur, è turco e ben presto diventerà suo marito. Il cantautore però risponde tra il piccato e il divertito: “Non racconterò più nulla alla nostra cara Silvia Toffanin”.