Non è estate senza Cornetto Battiti Live e l’edizione 2025 della manifestazione canora ha avuto avvio il 7 luglio 2025 su Canale 5 in una location meravigliosa, Molfetta in provincia di Bari, in Puglia. Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis hanno presentato i successi musicali del momento con bravura e una buona dose di divertimento, perfetto per immergersi in questa estate in cui di certo le hit da ballare e cantare non mancano! I protagonisti sul palco hanno fatto ballare tutti: dagli spettatori sotto il palco a quelli seduti sul divano con il televisore sintonizzato su Italia 1.

Ilary Blasi, poco sorprendente. Voto: 6

Ilary Blasi è nota per saper sorprendere il pubblico con le sue battute di spirito e i look che non passano mai inosservati. Orecchini brillanti, stivali maxi e abiti seducenti, la conduttrice sa come colpire nel segno con i suoi outfit ma, per la prima puntata di Cornetto Battiti Live 2025, la presentatrice è apparsa un po’ sottotono, visto che l’abito da lei scelto non la faceva spiccare come ha abituato il suo pubblico.

Ilary Blasi, infatti, ha indossato un semplice vestito marrone con spacco sul davanti e arricciatura in vita. L’unica nota veramente positiva dell’abito aderente e a maniche lunghe sono stati i sandali con il tacco alto color oro e diversi laccetti sulla parte anteriore del piede, che la conduttrice ha indossato per l’occasione speciale. Per l’hair style Ilary ha puntato su delle perfette beach waves, che sfumavano dal castano al biondo sulle punte.

Malgrado il look sottotono, la conduttrice televisiva non ha smentito le aspettative con le sue interviste ai cantanti e le battute, senza lasciarsi scappare qualche bonaria punzecchiata ad Alvin, suo compagno d’avventura sul palco: “Ma che è stanchezza o vecchiaia? Alvin ha un problema ai piedi perché a un certo punto si gonfiano”.

Alvin e Nicolò De Devitiis “belli e bravi”. Voto: 10

Se Ilary Blasi ha scelto un look piuttosto semplice per l’esordio di Cornetto Battiti Live 2025, i due uomini al suo fianco sul palco hanno invece saputo sorprendere. Alvin, soprattutto, è apparso davvero trendy e affascinante con un completo, composto da maglietta, pantalone e giacca total black; a contrasto con la rigorosità del coordinato, una grande spilla appuntata sul bavero della giacca. Impossibile non notarla: era una grossa libellula brillante colore verde smeraldo.

Nicolò De Devitiis ha optato per un completo verde prato e ha dimostrato ancora una volta la sua simpatia facendo cantare tutta la platea e lasciandosi andare ad alcune divertenti battute e ironiche: “Questi li selezioniamo bene, ore e ore di casting”.

Annalisa, seducente. Voto: 8

Ad aprire le danze (o meglio, i canti) della prima puntata del Cornetto Battiti Live 2025 è stata Annalisa che, oltre che con la sua voce, ha sorpreso tutti con il suo look dal gusto seducente. La cantante infatti ha indossato un pantalone nero, ampio e trasparente, adornato da piume e pizzi, e una giacca in un tessuto brillante in tinta. Anche Ilary Blasi ha commentato la bellezza della cantante, che poi ha svelato il significato della sua ultima hit Maschio: “Un tentativo di mettersi nei panni di chi ho di fronte e in questo caso specifico di un lui e pensare come sarebbe diverso… Che succederebbe?”.

Tananai, il regalo più bello. Voto: 9

I cantanti che si sono esibiti sul palco dello show musicale hanno risposto anche alle domande dei conduttori e del pubblico presente. Tra di loro Tananai ha messo in luce una parte di sé più privata, raccontando il regalo più bello mai ricevuto da una fan. Il cantante ha raccontato di raccogliere tanti peluche e magliette strambe dal palco durante i suoi concerti, ma che il dono che l’ha colpito di più è tutt’altro che materiale: “Ce n’è uno bellissimo di regalo, che ancora mi porto nel cuore… [il fan, ndr] Ha fatto il parallelo tra la mia carriera e dei quadri”.

Cristiano Malgioglio show. Voto: 10

Star assoluta della serata è stato senza dubbio Cristiano Malgioglio, presentato in grande stile da Ilary Blasi: “La regina ,e quando dico la regina ha un solo nome”. Alvin ha chiesto al cantante se fosse un vampiro visto che il tempo per lui non sembra passare e, come sempre, lui ha risposto con tutta la sua ironia: “Ho fatto una chirurgia estetica che mi è costata un caseggiato… Sono sempre felice, sempre nuovo”.

Non sono mancati i commenti sul look del cantante, che Cristiano Malgioglio ha svelato essere un kimono giapponese bianco e nero: “Arriva tutto da Tokyo”. Ma quando Ilary Blasi ha chiesto se anche i guanti fossero del paese dell’estremo oriente, il cantante non ha perso occasione per far sorridere il pubblico, affermando di averli comprati per pochi euro in un mercato.