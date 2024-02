Il 2023 è stato l'anno della svolta, dal punto di vista del look, per Annalisa. Ecco il motivo dietro tale scelta, a un passo dal suo sesto Sanremo

Fonte: IPA La cantante Annalisa

Il 2023 è stato il suo anno, senza dubbio. Sull’onda lunga dei tanti riconoscimenti, Annalisa prova il sesto assalto al Festival di Sanremo, mai realmente fortunato per lei. Il brano in questione è Sinceramente, che ribadisce un concetto espresso spesso nel corso degli ultimi mesi dall’artista: “In questo testo c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera. Di prendersi sul serio e di essere anche leggera e ambiziosa. Di esprimersi, pianger, ironizzare, lamentarsi, gioire. Il tutto senza essere giudicata, anzi compresa e rispettata. Libera di essere”.

Il cambio look di Annalisa

Se si pensa a questa fase della carriera di Annalisa, la mente va ai suoi tanti cambi di look. Si è divertita molto in tempi recenti a giocare col proprio aspetto. Un cambio per ogni nuovo singolo, e forse anche più.

Ha sfoggiato un look decisamente intrigante durante lo shooting per Tv Sorrisi e Canzoni, documentando l’esperienza sui social. Si è mostrata in bianco e nero, con un abito intrigante a dir poco, metà giacca e metà camicia.

A seguirla è la stylist Susanna Ausoni, che sarà impegnata nella scelta del suo vestiario nel corso dell’intera kermesse sanremese. Ancora una volta si è affidata a Dolce & Gabbana, che negli ultimi mesi ha firmato tutti i suoi look sul palco.

Nella sua canzone parla di assoluta libertà e di assenza di giudizi. Ha di certo sentito il penso di questi ma ha imparato a ignorarli. Cambiare look, sperimentare e scoprirsi non è qualcosa che la massa vede di buon occhio. In molti pensano infatti che sia tutto legato alla necessità di apparire, a fronte di una qualità artistica non esaltante.

Gli hater sanno essere crudeli ma Annalisa, che ad agosto compirà 39 anni, ha abbastanza esperienza per proseguire per la propria strada, noncurante. Lo scorso anno ha inoltre fornito una risposta in merito.

Parlando con Vanity Fair, ha risposto a una domanda diretta su quella che in tanti hanno definito una “svolta sexy”. Ecco le sue parole: “Un percorso che è andato insieme a quello musicale. Mi sono guardata allo specchio, provando a capire i miei punti di forza. Ho lavorato su quelli con tenacia. Mi sono messa anche a dieta. Ho grande forza di volontà ma sono anche molto pigra. Inoltre non faccio attività fisica. Sto attenta a ciò che mangio ma devo essere anche felice. Ho quindi dei momenti in cui sto a stecchetto e altri in cui mi lascio andare. A volte leggo sui social che mi hanno fatta dimagrire. Ma chi? Sono come tutti e faccio del mio meglio”.

Annalisa, altezza

Quanto è alta Annalisa? Rientra tra le curiosità di molti utenti su Google. Abbiamo quindi deciso di dare una risposta, inserendola in una sorta di griglia sanremese. Dovessimo porre tutte le cantanti in gara l’una di fianco all’altra sul palco dell’Ariston, chi sarebbe la più alta e chi la più bassa? Non valgono i tacchi, sia chiaro: