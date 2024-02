Annalisa Minetti commenta Sanremo 2024: “Bertè sul podio, Mengoni senza uguali”

Fonte: Getty Images Le pagelle dei look della prima serata di Sanremo: vincono le gambe

Annalisa Minetti ci commenta la prima serata di Sanremo 2024. Lei che sa cosa significa salire sul palco dell’Ariston e che nel 1998 ha vinto il Festival 1998 con il brano, Senza te o con te.

In attesa di vedere cosa accade nella seconda serata (leggi la seconda scaletta), Annalisa Minetti analizza il debutto della 74esima edizione del Festival dove Marco Mengoni nel duplice ruolo di co-conduttore e di super ospite trionfa.

Fonte: Ellepi

Per quanto riguarda la classifica provvisoria, Annalisa concorda con il podio a Loredana Bertè, ma i Negroamaro l’hanno davvero emozionata. Fiorello e Amadeus al top ma quello che proprio non va sono i look.

Come hai trovato Marco Mengoni nel ruolo di co-coduttore della prima serata di Sanremo 2024?

Marco Mengoni è sicuramente il vincitore della prima serata. Autoironico, istituzionale quando doveva ma con l’abilità di un artista a 360°. Voce senza eguali.

Fiorello e Amadeus sono sempre una coppia vincente?

Fiorello e Amadeus sono senza dubbio una coppia vincente da sempre, capaci l’uno e l’altro di interscambiarsi nel ruolo da protagonista e sanno esattamente quando è più forte l’uno e quando è più forte l’altro. Quindi, non sempre il protagonista è Amadeus e Fiorello è la spalla, ma riescono comunque a creare delle dinamiche grazie alle quali con grande rispetto si passano la palla l’un l’altro e lo fanno magistralmente. Sono incredibilmente bravi.

Quale brano in gara ti è piaciuto di più?

La mia classifica personale per il momento è: Loredana Bertè, i Negroamaro che mi sono piaciuti tantissimo e li ho trovati emozionanti, ha apprezzato che Il Volo abbia cantato la melodia italiana e mi è piaciuto molto anche Gazzelle. L’audio non era performante per nessuno. Le donne hanno fatto tutte una bella figura, ma hanno scelto pezzi ballabili. A parte l’Amoroso che ha fatto qualcosa di sentimental e devo dire, ho apprezzato. Mi aspettavo da queste donne qualcosa di molto più forte e plateale. Ma invece hanno cercato di strizzare l’occhio al radiofonico e pensare al brano dopo Sanremo.

E per quanto riguarda i look?

Look? Penalizzati tutti, nessuno mi è piaciuto, neanche le donne.