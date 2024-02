La conferenza stampa di Sanremo 2024, quella dedicata ai vincitori, ha accolto la decisione su Eurovision Song Contest di Angelina Mango. Il vincitore del Festival, ormai da anni, ha diritto a partecipare all’edizione della kermesse continentale – che quest’anno si tiene in Svezia – dandone conferma subito dopo la proclamazione. Lei ha detto di Sì, senza nessuna esitazione, come fu 12 mesi fa per Marco Mengoni che prese parte allo show con il brano due vite.

La scelta di Angelina Mango su Eurovision

Angelina Mango rappresenta l’Italia a Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, dal 7 all’11 maggio. La decisione è arrivata subito dopo la vittoria e senza esitazioni, anche se questa possibilità l’ha colta proprio impreparata: “Mi ha preso molto alla sprovvista, non avevo aspettative. Mi è capitato di cantare in italiano, in spagnolo e in napoletano. Magari chissà lo farò anche in inglese”, ha spiegato in conferenza stampa l’11 febbraio.

Un primo posto che sarebbe potuto non arrivare, visti i risultati del Televoto che avrebbero incoronato il rapper napoletano Geolier, sui quali si è espressa anche lei: “Non ho seguito le polemiche perché non l’ho vissuta come una competizione. Sono contentissima che i miei colleghi abbiano delle canzoni che ascolteremo per tantissimo tempo, io per prima. Mi piace condividere con loro questa fortuna”.

Tra loro non c’è mai stata rivalità, anzi, si sono spesso abbracciati nel dietro le quinte. Al momento della proclamazione, lui la guardava con il sorriso di chi condivide i successi con i colleghi a cui vuole bene. I fischi della sala appartengono a un passato che sarebbe meglio dimenticare e, come ha detto anche lui, non poteva andare meglio di così. Presente in sala anche Annalisa, che ha conquistato il terzo posto del podio con la sua Sinceramente.

Amadeus si commuove in sala stampa

Una degna conclusione, per il conduttore e direttore artistico, che chiude la sua cinquina con un dato che va ben oltre il 70%. L’emozione, mista alla stanchezza per queste serate così lunghe, è tangibile. Amadeus si scioglie infatti in lacrime di fronte alla Sala Stampa, che gli tributa un lungo applauso al termine di un’edizione che si potrebbe definire storica. Una successione praticamente impossibile e della quale si parlerà tra 15 giorni, ma che per il momento lascia un vuoto enorme nei progetti futuri sul Festival di Sanremo, che rimane vacante fino alle prossime scelte dell’azienda.

Del futuro ha parlato l’ad Roberto Sergio, intervenuto con un messaggio letto dalla conferenza stampa: “A chi mi chiedesse come sarà il Festival 2025, risponderei che ora è il tempo di lasciar decantare il tutto. Con Amadeus e Fiorello ci vedremo tra una quindicina di giorni per un debrief su quello appena concluso trionfalmente. Quanto alle scarpe con John Travolta, il contratto con l’attore prevedeva espressamente che non indossasse sponsor anche nell’abbigliamento. Se la Rai sarà parte lesa, si saprà tutelare in tutte le sedi”.

Immancabile la telefonata a Fiorello, brillante co-conduttore della finale: “Mi ha fatto ridere tantissimo una cosa. Quel picco che abbiamo fatto quando abbiamo fatto la pubblicità palese. Ieri sera quando ho parlato di Armani, quelli di Armani hanno chiamato subito la persona che ci davano i vestiti e non erano contenti, erano preoccupati di finire come per le scarpe di John Travolta“, ha scherzato. Il 2025? è ancora tutto da decidere.