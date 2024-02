Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango. Un trionfo inaspettato, visto che i pronostici pendevano da un’altra parte, ma che dimostra come la votazione delle Giurie congiunte sia capace di ribaltare un risultato già annunciato. E sì, perché se Geolier è stato il campione per il Televoto, per Sala stampa e Radio ha meritato il premio la giovanissima artista lucana, al suo debutto sul palco con la trascinante cumbia de La noia.

Perché ha vinto Angelina Mango

Geolier, amatissimo, non è riuscito a spuntarla contro il volere della Giuria della Sala stampa, tv e web e di quella nuova delle radio. A nulla sono valse il 60% delle preferenze espresse da chi votava da casa, che aveva a disposizione cinque voti per ogni numero telefonico: Angelina Mango ha vinto perché è stata la più votata dagli altri aventi diritto. Per Annalisa, che ha portato sul palco il brano Sinceramente, il risultato si appiana su tutti i fronti e chiude con un bel terzo posto.

Certo, la vittoria del rapper partenopeo sarebbe stata una bella gatta da pelare per Amadeus, che si è ritrovato a domare il pubblico recalcitrante già all’inizio della serata, contrariato dal primo posto di Geolier nella classifica parziale mostrata prima dell’inizio della gara. Il trionfo di Angelina Mango dimostra come, ancora una volta, il Televoto abbia un risultato marginale nel bilancio delle votazioni finali per il primo posto, nonostante si sia più volte richiesto – e a gran voce – che venisse eliminato.

Prendiamo il caso Mahmood: il suo primo posto in Soldi non venne determinato dal Televoto ma dalla Giuria di qualità, abolita dall’anno successivo, mentre il parere del pubblico è fondamentale nella realizzazione della classifica, che dipende moltissimo dai voti espressi da casa contro quelli delle Giurie che votano praticamente sempre congiuntamente ai telespettatori. Fa eccezione la Sala stampa tv e web, che vota da sola, e che nella prima serata ha messo al primo posto Loredana Bertè. A dimostrare questa preferenza c’è anche il Premio della Critica Mia Martini.

La frecciata di Fiorello su Fabio Fazio

“Il vincitore non potrà vedere il canale NOVE”, dice Fiorello ben prima che si sapesse della vittoria di Angelina Mango, determinata dalle due Giurie ma anche dal suo grande talento e da quello di Madame, che arriva al primo posto come autrice dopo il successo di Il bene nel male del 2023. Una nuova stoccata, comunque, da parte del mattatore siciliano e co-conduttore della manifestazione che porta via Amadeus dopo un risultato storico, con dati d’ascolto da record serata dopo serata. Il suo è stato l’ultimo Festival di Sanremo.

Ma a cosa si riferiva con il riferimento al NOVE? Semplice, basta tornare indietro nel tempo. Secondo il regolamento stilato per il Festival di Sanremo, infatti, il vincitore finale della manifestazione non può partecipare a trasmissioni fuori dalla Rai nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione. Questo vale quindi anche per Che tempo che fa, che tradizionalmente ospitava il primo classificato. A chiarire la posizione dell’azienda di Viale Mazzini era stato il suo ad Roberto Sergio, che aveva specificato i motivi dietro l’ospitata da Fabio Fazio. “Il vincitore: “Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio… quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato”. Succederà davvero?