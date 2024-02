“Aiuto”, un appello sentito, quello della vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, che ha perso la custodia del premio. Dopo averla smarrita – è la custodia che contiene la statuetta d’oro del leone – l’artista ha scelto di lanciare un accorato appello sui social. Il suo è stato un vero e proprio trionfo: si è classificata prima con La Noia, con Geolier e Annalisa rispettivamente al secondo e terzo posto.

Angelina Mango, l’appello per ritrovare la custodia del premio di Sanremo

“Ho un appello da fare: stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo. Qualcuno ce l’avrà…”, così è iniziato il suo appello su Instagram per ritrovare la custodia, mostrando la statuetta d’oro di Sanremo in un sacchetto di carta. “Io vado in giro così, non è fattibile”. Un contrattempo che, però, non ha minimamente intaccato la felicità della giovane: la trasferta sanremese è stata a dir poco fruttuosa per lei.

La figlia dell’indimenticabile Pino Mango e di Laura Valente, oltre a essersi aggiudicata il primo posto nella kermesse, ha portato a casa anche il premio della sala stampa “Lucio Dalla” e il premio per la miglior composizione musicale “Giancarlo Bigazzi”. La perdita della custodia è stata ripresa dalle principali testate, e la speranza è che la Mango possa ritrovarla. Ovviamente, per lei ora inizia una lunghissima serie di appuntamenti ed eventi, ed è attesa all’Eurovision Song Contest, che inizia il 7 maggio e finisce sabato 11 maggio 2024.

Il trionfo di Angelina Mango a Sanremo 2024 e le polemiche per Geolier

Il Teatro Ariston ai suoi piedi. Giovanissima, meravigliosa, con l’ingenuità degli anni svanita in fretta, dopo la perdita dell’amato papà Pino. Ma Angelina Mango è stata amatissima sin dagli esordi, ben prima di Amici: con Sanremo è arrivata la consacrazione, è nata una stella pronta a spiccare il volo. Ora la attende una lunghissima serie di eventi, come la prima volta al Fabrique di Milano, esattamente il 17 aprile, data già sold out. “Sto cercando di non svegliarmi, è un sogno bellissimo”. Per lei, è arrivato il supporto di tanti Big della musica, come Marco Mengoni. “Brava Nina, vola. Onorato di fare il tuo stesso lavoro. Non è solo Dna, è talento”. Perché è giunto il momento di togliere la dicitura di “figlia di”.

Nonostante tutto, la Mango sta vivendo il periodo più magico della sua vita. E non è così scontato, anzi: il Festival non è stato esente da polemiche, soprattutto per la vittoria di Geolier durante la serata delle cover e la questione “televoto”, dove l’artista campano ha totalizzato il 60% e Angelina il 16,1%. Ma, per fortuna, la Mango e Geolier hanno scelto di mettere a tacere tutte le polemiche, e quest’ultimo in particolare ha scelto di fare un appello sentito sui social a favore della vincitrice: “Togliete questo odio, non esiste. Se credete che noi artisti siamo contro… c’è sana competizione ma è già finita. La musica non è odio, è unione, non divisione. Pensate solo che due ragazzini hanno scritto una pagina di storia della musica italiana, pensate a questo”. Chapeau.