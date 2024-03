Angelina Mango all’Eurovision 2024, quante volte canta e quando

Fonte: IPA La cantante Angelina Mango

C’è comprensibilmente grande attesa per l’Eurovision 2024, che si terrà dal 7 all’11 maggio prossimi. L’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango, come tutti sanno, avendo vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, non senza polemiche.

È tutto però parte del passato e ora ciò che conta è la sua esibizione su questo importantissimo palco. Siamo certi, però, che si tratterà di un’unica chance? Il regolamento dell’Eurovision è infatti cambiato e di seguito trovate tutte le modifiche del caso.

Angelina Mango all’Eurovision

Ci sarà una prima volta storica all’Eurovision 2024. Non era infatti mai accaduto che gli artisti dei cinque Paesi fondatori della manifestazione musicale si esibissero live anche durante la fase delle due semifinali.

Il riferimento va ai cantanti di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e, ovviamente, Italia. A loro si aggiunge poi, di volta in volta, l’artista del Paese ospitante, che in questo caso è la Svezia. Ciò vuol dire che Angelina Mango si esibirà per un totale di due volte. La prima, in semifinale, la vedrà impegnata in un live non competitivo, che potrà però concederle importanti vantaggi.

In passato, nel corso delle semifinali, ci si limitava a riprodurre una breve clip registrata durante le prove dei Big Five. Stavolta invece gli artisti saliranno sul palco.

Ma qual è il vantaggio principale di tutto ciò. Al di là del fatto che il pubblico potrà giovare delle loro esibizioni, il pro più importante è stato sottolineato da Ebba Adielsson, produttrice esecutiva dell’Eurovision Song Contest 2024: “Riteniamo che questo cambiamento possa offrire ai Big Five e al Paese ospitante condizioni più eque nel Grand Final, poiché ora avranno l’opportunità di esibirsi “per davvero” sul palco delle semifinali”.

Non sarà dunque tutto deciso per loro in una sola prova. Avranno modo di cimentarsi in una sorta di prova generale dinanzi al pubblico, rimuovendo anche lo strato di timore iniziale. C’è da credere che Angelina Mango ne sarà felice.

Quando canterà Angelina Mango

Abbiamo parlato di una prima esibizione dei Big Five, più l’artista ospitante, nel corso delle semifinali. Ciò vuol dire, nello specifico, 7 e 9 maggio. Nel corso della prima canteranno Germania, Svezia e Regno Unito. Occorrerà attendere giovedì 9 maggio per ascoltare Spagna, Francia e Italia. Ecco, dunque, quando Angelina Mango potrà far riascoltare al mondo La Noia in diretta internazionale.

Due giorni dopo ci sarà spazio per la finalissima, con un atteso bis che porterà poi all’annuncio del vincitore o della vincitrice della manifestazione europea.

Cos’altro c’è da sapere? Qualcosa di già noto, ovvero la riduzione a 3 minuti de La Noia, come da regolamento. A ciò si aggiungono però delle novità da conoscere sulle votazioni della finale. Queste si apriranno poco prima del live iniziale.

Gli spettatori potranno esprimere il voto nel corso dell’esecuzione delle canzoni, senza dover dunque aspettare l’ultimo brano in gara, come in precedenza.

I fan dei Paesi europei non partecipanti potranno sfruttare quasi 24 ore per votare le canzoni preferite e il voto del Resto del Mondo verrà aperto immediatamente dopo la fine della seconda prova generale di ogni semifinale e del gran finale. Sarà poi aperto fino all’inizio del live.