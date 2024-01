Angelina Mango è una delle artiste più attese di Sanremo 2024. Il testo del suo brano La noia, che ha scritto con Madame, è un racconto di vita quotidiano che ci invita a rallentare, a prenderci il nostro tempo e lasciare spazio al vuoto che – certo – fa paura. La figlia di Pino e Laura Valente, che ha scelto di omaggiare il padre nella serata cover con La rondine, è alla sua prima volta sul palco dell’Ariston e c’è chi è pronto a scommettere che, se non vincitrice, potrebbe essere una delle pretendenti al podio.

Rallentare e godere dei tempi morti. Questo è il significato centrale de La noia di Angelina Mango, il brano scritto con Madame e Dardust, che promette di far ballare il pubblico. La cumbia messicana è infatti un invito a non lasciarsi travolgere dalla paura del vuoto e dei tempi morti, il vero dramma di quest’epoca in cui nessuno sembra disposto a cedere il passo al dolce far niente.

Lei stessa ha dichiarato di averla rivalutata e di aver imparato a sfruttare al meglio questo tempo che, peraltro, non sempre ci viene concesso. In occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’artista lucana ha deciso di aprire uno spazio che ha chiamato Noioteca e in cui – chi vuole – può imparare a gestire i tempi morti e provare a cambiare punto di vista.

Per la serata di venerdì 9 febbraio, Angelina Mango ha fatto una scelta molto particolare. Ha infatti deciso di rendere omaggio a suo padre, il cantautore Pino Mango, portando sul palco La Rondine. Il brano fu un grande successo radiofonico, molto più di altri bellissimi precedenti, e solo il fatto che sua figlia abbia scelto di cantarla ha generato una grande emozione.

Ci sono stati anche pochi detrattori, che hanno malignamente pensato che volesse usarla per farsi spazio in gara, ma non è niente in confronto al bene ricevuto dopo l’annuncio. Su Instagram, poi, ha pubblicato un video tenerissimo di lei da piccola che chiamava una rondine immaginaria “volata via”: “Rondine, dove sei rondine? Sei volata? Ah, sei qui!”. La clip ha fatto il pieno di like e di commenti, tutti ansiosi di ascoltare la sua versione sul palco.

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Total