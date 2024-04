Angelina Mango, in occasione del suo compleanno, ha postato una parte della sua nuova canzone, Cup of Tea. Il significato del brano

Fonte: Getty Images Angelina Mango

Angelina Mango sta vivendo un periodo d’oro. La figlia d’arte si è classificata seconda all’edizione 2022 di Amici e, in seguito, ha vinto il Festival di Sanremo 2024. Adesso la cantante è pronta a rappresentare l’Italia con la sua hit La Noia al prossimo Eurovision Song Contest. Angelina Mango, quindi, ha tanto da festeggiare in quest’anno fortunato ma, di recente, l’artista ha celebrato anche una ricorrenza molto speciale. Si tratta del suo compleanno e, Angelina, Mango, per l’occasione, ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi sostenitori.

La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, infatti, ha condiviso un’anteprima del suo prossimo singolo. Il pezzo s’intitola Cup of Tea e affronta un argomento molto importante.

“Cup of Tea”: significato della canzone di Angelina Mango

Angelina Mango è la scoperta musicale del 2023. La figlia del compianto Pino Mango, infatti, si è fatta notare ampiamente prima nel corso della sua esperienza ad Amici e, in seguito, ha trionfato al Festival di Sanremo 2024 dove ha messo in mostra non solo la sua grande voce, ma anche la sua innata capacità di muoversi e di fare spettacolo. Un percorso pieno di emozioni che ha portato Angelina Mango, improvvisamente, al successo e alla popolarità. La cantante, infatti, ha un grandissimo seguito di ammiratori che gioiscono con lei delle sue vittorie e dei suoi momenti speciali.

Di recente Angelina Mango ha condiviso anche la gioia del suo compleanno con i suoi fan. La cantante, infatti, per festeggiare il suo compleanno, lo scorso 10 aprile 2024, ha deciso di fare un dono a quanti apprezzano la sua musica. L’artista ha condiviso una porzione della sua canzone Cup of Tea, ancora inedita. Dalle poche frasi note del brano è già possibile capirne l’argomento. Angelina Mango in Cup of Tea, infatti, parla della lotta delle donne contro i pregiudizi e le imposizioni. Già dalle prime parole della canzone, la cantante fa una dichiarazione di intenti: “Io smetto per niente”, in seguito fa capire che il messaggio del brano è contro chi punta a sminuire gli altri: “Mi chiamano Nina, come una bambina” e a cambiarli: “Dicono sempre era meglio prima”.

Angelina Mango in Cup of Tea attacca tutti coloro che non fanno altro che giudicare gli altri, senza conoscerli davvero: “State sempre a guardarmi, senza parlarmi… State nei panni degli altri e vi stanno grandi”.

“Cup of Tea”: testo della canzone di Angelina Mango

Ecco una parte del testo di Cup of Tea, la canzone che Angelina Mango ha svelato ai suoi fan il giorno del suo compleanno:

Io smetto per niente, ma calmo la gente

mi chiamano Nina, come una bambina,

dicono sempre era meglio prima.

No, no, no, no, no, no non dirmelo,

che hai capito tutto quanto

No, baby, non dirmelo che hai capito tutto

hai capito tutto.

State sempre a guardarmi

senza parlarmi, smell my cup of tea

state nei panni degli altri e vi stanno grandi,

smell my cup of tea,

ma al posto tuo, a modo tuo farei così,

al posto tuo, a modo tuo farei così.