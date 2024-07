Angelina Mango risponde alla critica di Venditti: “Apprezzo sempre la sincerità”

Fonte: Getty Images Angelina Mango e le critiche di Venditti

Angelina Mango, figlia del cantante Mango, ha conquistato il pubblico con la sua partecipazione al talent televisivo Amici di Maria De Filippi, raccogliendo ancora più fan dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024. Il New York Times l’ha già definita come una promessa della musica internazionale, riconoscendo il suo talento e il suo crescente successo.

Ma ci sono state delle critiche da parte dell’immenso Venditti a cui lei, con l’enorme garbo e gentilezza che la contraddistingue, ha risposto pacatamente. Ma ripercorriamo i fatti.

Angelina Mango risponde alle critiche di Antonello Venditti

Recentemente, Antonello Venditti ha espresso critiche nei confronti di Angelina Mango e Annalisa, sostenendo che entrambe siano costrette a fare musica commerciale. In un’intervista a Leggo, il cantautore ha affermato che, sebbene ammiri il talento delle giovani artiste, ritiene che il mercato musicale odierno le costringa a deviare dalla loro vera essenza artistica. Venditti ha dichiarato: “Questi giovani sono bravi: io so fare quello che fanno loro, ma loro non sanno fare quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenze, hanno paura di essere dimenticati”.

Ha inoltre specificato che Annalisa, pur essendo una bravissima cantante, è stata costretta dal mercato a diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che è realmente. Probabilmente quest’affermazione fa affidamento al fatto che Annalisa ha innegabilmente riscosso più successo da quando è diventata pop e da quando ha cambiato genere.

La stessa critica è stata rivolta ad Angelina Mango, indicata come un’altra artista di grande talento, ma influenzata da dinamiche di mercato che decidono il suono per tutti.

Le parole di Venditti hanno generato reazioni contrastanti sui social media, con molti fan che hanno difeso Annalisa e Angelina Mango, sostenendo che entrambe sono artiste complete e autentiche (cosa che Venditti comunque non ha mai negato), capaci di scrivere e produrre la propria musica senza dover sottostare a imposizioni esterne.

Successivamente, Venditti ha cercato di chiarire le sue intenzioni, spiegando che non voleva sminuire il talento delle due cantanti, ma piuttosto criticare le pressioni commerciali dell’industria musicale che influenzano le loro scelte artistiche.

Durante un’intervista a Vanity Fair, Angelina ha affrontato questo tema senza entrare troppo nei dettagli, riconoscendo il diritto di ogni individuo ad avere un’opinione. “Ognuno ha un’opinione. Ieri il tatuatore che ha realizzato questo (dice, mostrando il tatuaggio sulla caviglia destra) ha detto che le mie canzoni non gli piacciono. È chiaro che lui non finisce sui giornali, Venditti sì. Però apprezzo sempre la sincerità.”

L’eredità familiare e il rapporto con il pubblico

Figlia d’arte, Angelina ha imparato a gestire la notorietà fin da piccola grazie agli insegnamenti del padre, Giuseppe Mango. Ricorda come il padre, dopo i concerti, salutava ogni fan personalmente, insegnandole l’importanza di ringraziare il pubblico. Questo insegnamento si riflette oggi nel suo approccio alla musica e al rapporto con i fan, un elemento fondamentale del suo successo.

La partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ha rappresentato un punto di svolta per Angelina, permettendole di acquisire consapevolezza di sé e della propria musica. La sua esibizione al Festival di Sanremo, con la canzone La rondine di suo padre, ha emozionato il pubblico, facendola sentire non solo come la figlia di Pino Mango, ma come una voce indipendente e autentica.