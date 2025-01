Angelina Mango, i social e l’importanza di esistere: “Sono viva, una bella scoperta”

Angelina Mango è nel suo periodo di "detox" dai social, ma non ha perso occasione per condividere un messaggio che è un ottimo spunto di riflessione per tutti

Angelina Mango sta mettendo in pratica quello potremmo definire un “detox” da social. C’è ma non troppo, ogni tanto condivide qualche foto, anche qualche frase “a effetto” che poi non sono mai casuali. È un periodo un po’ particolare, segnato da alcuni problemi di salute che, sommati allo stress e ad altri fattori, l’hanno costretta a fermare il suo tour. Forse la parola d’ordine è proprio questa: “Fermarsi”. Che diventa guardarsi dentro, riscoprirsi, ritrovare l’equilibrio e le priorità. E l’ultimo messaggio scritto (a mano, che bel gesto) da Angelina riassume tutto con grande semplicità e cuore.

Angelina Mango torna su Instagram con un messaggio

Nina, come si firma quando lascia un messaggio sui social, è tornata a condividere delle parole che sono una bella ispirazione per una riflessione più ampia. Sono parole che cozzano con una “realtà” – parola presente nel post di Angelina – che ultimamente sembra costringerci a dipendere dai social. O meglio, per dirla in modo drammatico (ma non troppo): se non hai un profilo pubblico, se non condividi foto o video o qualunque cosa, anche solo qualche parola, non esisti davvero.

Sappiamo che non è così ma è bene ricordarlo mentre il flusso virtuale ci bombarda costantemente. Il cellulare sempre in mano, l’occhio perennemente rivolto allo schermo – anche quando non ce ne accorgiamo – per vedere se c’è una nuova notifica. E nel frattempo la vita vera scorre.

Il messaggio di Angelina Mango evoca queste riflessioni e ci dona un aspetto dell’artista che poi è la perfetta traduzione di quel che è. Una ragazza che, nonostante tutto, non ha mai perso la sua essenza e in qualche modo la sua “purezza”. A 23 anni dovrebbe essere la norma.

“A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social – ha scritto su Instagram -. In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che ESISTO davvero, anche nella realtà… Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà”. Ed è vero che se “su 10 foto fatte se ne pubblica una” alla fine, spesso “la realtà è proprio nelle altre 9”.

Come sta Angelina Mango

Ci si può fermare per una miriade di ragioni, prima di tutto per quel che ha a che vedere con la salute. Mai sottovalutare i segnali che il corpo ci lancia spesso in modi imprevedibili, ma pur sempre dei “campanelli d’allarme”. Talvolta non si tratta di un problema allarmante, semplicemente di un corpo e di una mente stanchi che gridano aiuto e chiedono un attimo di respiro.

Nel caso di Angelina Mango probabilmente i casi coincidono. Come lei stessa ha annunciato lo scorso settembre, ha dovuto rinunciare al proprio tour – pausa solo momentanea – a causa di una rinofaringite: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi”, aveva scritto in quell’occasione.