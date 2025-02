Angelina Mango fuori da Sanremo 2025, Carlo Conti cambia un’altra regola di Amadeus

Dopo la vittoria dello scorso anno la figlia di Pino Mango non tornerà all'Ariston per cantare 'La noia' alla prima serata di martedì 11 febbraio

Fonte: IPA Angelina Mango

Angelina Mango non sarà al Festival di Sanremo 2025. A farlo sapere è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti che ha deciso di cancellare una delle tante regole imposte da Amadeus negli ultimi cinque anni. A pesare sulla decisione molto probabilmente anche i problemi personali dell’ex allieva di Amici che si è momentaneamente allontanata dal mondo della musica a causa di alcuni problemi di salute. Lo stress dell’ultimo anno ha messo a dura prova la figlia di Pino Mango, che ha optato per un periodo di riflessione.

Angelina Mango non sarà ospite a Sanremo 2025

Durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha risposto alle domande dei giornalisti su Angelina Mango. “Non l’ho chiamata ancora perché so che è in un periodo di riflessione, vediamo nei giorni prossimi. Magari ci sarà una sorpresa”, ha detto Carlo per poi precisare: “Non c’è una regola che chi vince l’anno prima debba esibirsi. Non porterò neanche in finale il vincitore delle Nuove proposte (che sarà eletto giovedì, ndr)”.

A fargli eco in conferenza stampa Gerry Scotti, che sarà co-conduttore di Carlo Conti alla prima serata del Festival: “Se uno cerca un momento tranquillo per la sua vita non viene a Sanremo 2025”. Negli ultimi grazie ad Amadeus il Festival si apriva sempre con l’esibizione del vincitore dell’anno precedente.

Diodato, Maneskin, Mahmood & Blanco, Marco Mengoni hanno rispettivamente trionfato nel 2020, 2021, 2022, 2023. Lo stesso, a quanto pare, non accadrà con Angelina Mango, che ha vinto con La noia. E forse a pesare su questa scelta sono stati anche i problemi di salute dell’ultimo periodo, dopo un anno vissuto a mille.

Che fine ha fatto Angelina Mango

Angelina Mango ha raggiunto in pochissimo tempo un successo che molti cantanti sognano per una vita. Dopo la vittoria ad Amici si è imposta con hit come Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa, ha poi trionfato a Sanremo 2024 ed ha partecipato all‘Eurovision Song Contest dove ha ottenuto il settimo posto. Ma ora, a soli 23 anni, la sua ascesa si è bruscamente interrotta.

Lo scorso ottobre Angelina ha comunicato ai follower e sostenitori di doversi fermare a causa di una malattia. La Mango ha iniziato a soffrire di una rinofaringite acuta che l’ha costretta ad annullare il tour. “Non posso continuare, devo ascoltare il mio corpo”, ha detto. A Natale è poi finita in ospedale a causa di un incidente domestico.

Angelina si è presa una pausa dal lavoro e anche dai social, dove appare sporadicamente. Pubblica raramente qualcosa sui suoi canali: a dicembre ha ringraziato i suoi fan quando sono uscite le chiavi di ricerca Google del 2024 dove il suo nome è al primo posto degli artisti più cercati in Italia e decima per quanto riguarda le ricerche annuali a livello mondiale.

“Grazie per avermi cercata, I’m here”, ha fatto sapere, riferendosi alle ricerche Google ma anche a tutto l’affetto che i fan continuano a mandarle in questi mesi di stop. In altre storie Instagram ha condiviso alcuni momenti della sua nuova quotidianità, lontana dalle scene. Ma il ritorno in pubblico è ancora avvolto nel mistero, rimandato a data da destinarsi.