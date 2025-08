Angelina Mango pronta al ritorno in tv, ecco dove la rivedremo

Getty Images Angelina Mango

Troppo talentuosa per stare lontana dal mondo della musica. Dopo una lunga pausa, Angelina Mango sarebbe finalmente pronta a tornare. Con grande gioia dei suoi fan e sostenitori, che non hanno mai smesso di sostenerla e preoccuparsi per lei. L’ex vincitrice di Amici e Sanremo 2024 starebbe preparando un ritorno in grande stile. Pronta a lasciare ancora una volta il segno.

Quando tornerà a cantare Angelina Mango

L’indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza e Deianira Marzano: “Angelina Mango sta preparando il suo grande ritorno… in programma un nuovo pezzo per Sanremo!”, hanno scritto sui rispettivi profili Instagram.

Per ora nessuna conferma ufficiale ma l’ipotesi non appare inverosimile: per un’artista che ha scelto di prendersi del tempo per sé, il palco dell’Ariston potrebbe rappresentare il luogo giusto da cui ripartire. Con nuove energie e nuove intenzioni.

E la presenza di Carlo Conti, ancora una volta direttore artistico e conduttore del Festival, potrebbe aiutare. Lo storico volto Rai ha infatti annunciato di voler visionare brani diversi, con l’intenzione di mescolare grandi ritorni, nuove scoperte e artisti in grado di raccontare qualcosa di vero. La figlia di Pino Mango rientra quindi molto bene in un quadro del genere.

Che fine ha fatto Angelina Mango

Angelina Mango ha raggiunto in pochissimo tempo un successo che molti cantanti sognano per una vita. Dopo la vittoria ad Amici si è imposta con hit come Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa, ha poi trionfato a Sanremo 2024 ed ha partecipato all‘Eurovision Song Contest dove ha ottenuto il settimo posto. Poi, all’improvviso, la sua ascesa si è bruscamente interrotta.

Un anno fa Angelina ha comunicato ai follower e sostenitori di doversi fermare a causa di una malattia. La Mango ha iniziato a soffrire di una rinofaringite acuta che l’ha costretta ad annullare il tour. “Non posso continuare, devo ascoltare il mio corpo”, ha detto. Lo scorso Natale è poi finita in ospedale a causa di un incidente domestico.

Angelina si è presa una pausa dal lavoro e anche dai social, dove appare sporadicamente. Pubblica raramente qualcosa sui suoi canali: a dicembre 2024 ha ringraziato i suoi fan quando sono uscite le chiavi di ricerca Google del 2024 dove il suo nome era al primo posto degli artisti più cercati in Italia e decima per quanto riguarda le ricerche annuali a livello mondiale.

“Grazie per avermi cercata, I’m here”, ha fatto sapere, riferendosi alle ricerche Google ma anche a tutto l’affetto che i fan continuano a mandarle in questi mesi di stop. In altre storie Instagram ha condiviso alcuni momenti della sua nuova quotidianità, lontana dalle scene.

Lo scorso giugno si è concessa una vacanza sull’isola di Wight, dove ha partecipato all’Isle of Wight Festival 2025, il Festival di musica che si tiene ogni anno in Gran Bretagna. Giornate ricche di musica, amicizia e nuove consapevolezze: quelle che Angelina sta raccogliendo giorno dopo giorno e che la stanno conducendo passo dopo passo lungo il percorso di rinascita dopo la crisi.

“Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta – ha commentato sui social – Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta”.