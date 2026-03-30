Chi è Antonio Agostinelli, il nuovo fidanzato di Angelina Mango

Antonio Agostinelli è il nuovo fidanzato di Angelina Mango: fotografo e content creator, ha conquistato il cuore della cantante.

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IPA Angelina Mango

Antonio Agostinelli è il nuovo fidanzato di Angelina Mango. Dopo un periodo lontano dal palco, la cantante è tornata finalmente ad esibirsi, ma soprattutto a sorridere, superando un momento buio della sua esistenza. Nella sua vita ora ci sarebbe Antonio che le avrebbe regalato il sorriso e l’amore.

Chi è Antonio Agostinelli

Classe 1994, Antonio Agostinelli è originario di Teramo ed è un ragazzo particolarmente eclettico, con tante passioni. Di professione infatti fa il social media manager e il content creator, ma è anche un bravissimo fotografo. Collabora inoltre con la società che cura la carriera di Angelina Mango e il loro primo incontro sarebbe avvenuto proprio per lavoro.

La scintilla sarebbe scattata sul set del video musicale della canzone Velo sugli occhi e da quel momento i due non si sarebbero più lasciati. A raccontare il loro amore alcuni scatti e video pubblicati su Instagram dal fotografo in cui li vediamo felici e innamorati, fra viaggi e risate.

Angelina Mango, lo stop ai concerti e il grande ritorno

Nell’autunno del 2024, Angelina Mango aveva annunciato lo stop del suo tour. Una decisione presa per prendersi davvero cura di sè dopo un periodo intenso segnato dalla vittoria a Sanremo e dall’Eurovision Song Contest. Un anno e mezzo dopo quell’annuncio, la cantante è tornata sul palco, incantando tutti con il suo talento e la sua voce straordinaria.

“Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare – ha spiegato con grande sincerità -. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è il non sentirsi liberi. Ecco, io ieri sera mi sentivo libera su quel palco. ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata”. La cantante ha rivelato di aver scritto il testo sul letto, con accanto il cagnolino Gin: “Mi aspetta un’altra giornata di prove. Ovviamente ho già mal di gola e mal d’orecchio. Ma chi sono per essere così cagionevole ogni volta che c’è qualcosa da fare? Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando sul palco, ma è lui che mi viene incontro”.

Classe 2001, Angelina Mango è la figlia di Pino Mango, indimenticabile cantante morto a soli 60 anni nel 2014. Forte di un immenso talento, è arrivata al successo nel 2023 prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi è ottenendo il Premio della Critica e il Premio delle Radio, oltre alla vittoria nella sezione Canto. Nel 2024 ha trionfato nella 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone La noia e ha rappresentato l’Italia alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Poi l’arrivo dell’album Poké Melodrama e nel 2024 l’inizio del tour. Sino alla scelta di annullare le date per prendersi cura della propria salute. Il 16 ottobre 2025, a sorpresa, è uscito il suo secondo album intitolato Caramé. L’impatto con il palco, dopo tanto tempo, è stato emozionante.

“Non ho chiesto niente ma mi è arrivato tantissimo, grazie. Non vedo l’ora di vedere il futuro, ma il presente mi piace. Grazie per la vostra attenzione e per la vostra dolcezza”, ha detto commossa.