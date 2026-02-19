Angelina Mango, l’emozionante lettera ai fan prima del tour: “Non pensavo sarei tornata”

Angelina Mango è tornata: la cantante, pronta a iniziare il nuovo tour, ha scritto una dolcissima lettera ai fan

IPA Angelina Mango, la dolce lettera ai fan

Dopo un esordio travolgente, la vittoria al Festival di Sanremo 2024 e una pausa scelta per rimettere a fuoco sé stessa, Angelina Mango è pronta a tornare dove si sente davvero a casa: sul palco. La cantante de La noia, che a inizio marzo aprirà il suo tour nei teatri, ha deciso di riabbracciare i fan nel modo che le riesce meglio: utilizzando le parole per esprimere le sue emozioni.

Questa volta, però, a parlare per lei è una lettera pubblicata sui social in cui racconta le emozioni che stanno accompagnando le prove e il ritorno alla musica dal vivo.

Angelina Mango, la lettera ai fan prima del tour

Non è mai facile riprendere in mano qualcosa di grande dopo un periodo in cui ci si è sentiti persi. Le aspettative, il bisogno di rallentare: sensazioni che possono toccare chiunque, anche chi con il palco e la visibilità ha un rapporto quotidiano.

Angelina Mango, che di riflettori ne ha vissuti tanti fin dal suo esordio, aveva scelto di prendersi una pausa. Ora, però, qualcosa in lei è cambiato: dopo l’uscita del suo ultimo album, la cantante è tornata con una nuova energia ed è pronta a partire con il tour nei teatri.

E poco prima della data zero, non ha dimenticato quanto sia bello condividere le emozioni con i fan. Angelina ha infatti pubblicato una vera e propria pagina di diario: una lunga lettera scritta dopo le prove.

“Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco. Quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto. È uno show che non è uno show. È bellissimo. Mi guardo attorno, poi chiudo gli occhi e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%”.

La cantante è poi tornata al suo periodo difficile, quello in cui aveva scelto di fermarsi per un po’: “Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi. Ieri sera mi sentivo libera su quel palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata“.

Una lettera scritta a due giorni dall’inizio di un tour atteso da lei quanto dai fan e che, a sua detta, non sembrava affatto scontato: “Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me”.

Angelina Mango riparte dai teatri: il ritorno atteso dai fan

L’entusiasmo dei fan è già alle stelle. Angelina Mango partirà con la data zero del 21 febbraio, prima di attraversare l’Italia con il tour Nina canta nei teatri: un ritorno che sa di regalo per chi aspettava di rivederla dal vivo e riabbracciare quella dimensione intima che da sempre la lega al suo pubblico.

Non a caso, nei mesi scorsi, in tanti avevano immaginato di ritrovarla anche tra i Big di Sanremo 2026. Lei però ha scelto di proseguire il suo percorso lontano dall’Ariston. Ma chissà che il prossimo anno non sia proprio quel palco, quello che l’ha portata a rappresentare l’Italia in Europa, a poterla riaccogliere.