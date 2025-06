Angelina Mango, dalla crisi alle nuove consapevolezze: “Mi sono persa tra la gente e mi è piaciuto”

IPA Angelina Mango

Una nuova Angelina Mango: la giovane figlia dell’indimenticabile cantante, torna a parlare di sè e della rinascita che sta attraversando dopo il periodo di crisi che ha vissuto. Le nuove consapevolezze stanno portando Angelina a capire molte cose e a dare un valore tutto nuovo allo stare sul palco e al rapporto con gli altri. Così, su Instagram, pubblica una foto che vale più di mille parole, ma che accompagna con un testo molto profondo che fa ben sperare su un suo prossimo ritorno.

Angelina Mango, sui social racconta il suo percorso verso una nuova consapevolezza

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con La noia, la carriera di Angelina Mango sembrava lanciata verso traguardi sempre più grandi. Tour sold out, successi in classifica, persino l’Eurovision: Angelina era ovunque, amata dal pubblico e dalla critica.

Ma all’improvviso, il silenzio. Un post sui social aveva annunciato la sospensione delle sue attività per motivi personali, lasciando fan e addetti ai lavori con il fiato sospeso: pochi dettagli e la volontà di prendersi cura di sé, lontano dai riflettori.

Un gesto coraggioso, che ha ricordato a tutti quanto sia importante ascoltarsi e fermarsi, anche quando tutto sembra andare a mille. E poi erano iniziati quei mesi di silenzio in cui la cantante è rimasta lontana dai social, comparendo solo in qualche sporadica foto.

Ora però Angelina Mango pubblica su Instagram uno scatto accompagnato da parole profonde che toccano il cuore dei fan: “Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta” rivela la cantante, affrontando ancora una volta a testa alta e con sincerità le sue incertezze.

“Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. sentirsi nel presente, e isolare, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. guarda che bello il resto” scrive ancora Angelina e nei commenti trova tutto l’affetto e il supporto che merita, proprio come quello mostratogli qualche settimana fa anche da Jovanotti.

Negli scatti del post Instagram si vede infatti un’Angelina serena e spensierata all’Isle of Wight Festival 2025, il Festival di musica che si tiene ogni anno sull’isola di Wight, in Gran Bretagna. Giornate ricche di musica, amicizia e nuove consapevolezze: quelle che Angelina sta raccogliendo giorno dopo giorno e che la stanno conducendo passo dopo passo lungo il percorso di rinascita dopo la crisi.

Angelina Mango, la malattia e la pausa artistica

Angelina non è la sola che ha sentito il bisogno di fermarsi per prendersi cura di sè, della propria salute, fisica e mentale, e della propria serenità interiore. Come lei altri artisti, da Sangiovanni che è tornato ai live proprio pochi giorni fa, a Kekko dei Modà – fermo a lungo per motivi di salute – hanno saputo dire stop nonostante il pubblico li volesse ancora sul palco.

Ma quei momenti di pausa servono e sono serviti, così come è servito ad Angelina il break iniziato mesi fa: era ottobre del 2024 infatti quando la cantante aveva annunciato sui social di essere affetta da una rinofaringite che le impediva di proseguire il tour. “Non posso continuare, devo ascoltare il mio corpo” aveva infatti dichiarato in quell’occasione.

E i mesi di stop erano serviti anche per fare un reset mentale di tutto ciò che le era capitato nei mesi precedenti. “Grazie per avermi cercata, I’m here” aveva pubblicato poi su Instagram, onorata di quanto i suoi fan la cercassero su Google e attendessero notizie di un suo ritorno.

Ma lei aveva deciso di restare in disparte, osservare, godersi gli affetti, perdersi tra la gente osservandola negli occhi anziché da un palco.

E ora tutte quelle nuove consapevolezze stanno costruendo una nuova Angelina che si spera, tornerà presto ad incantare il pubblico con la sua splendida voce.