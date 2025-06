Fonte: IPA Angelina Mango e Jovanotti

I grandi, quelli grandi davvero, non temono la concorrenza delle nuove generazioni. I veri artisti coltivano il talento altrui, lo proteggono e sostengono. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, appartiene al rango di questi animi nobili e ne ha dato prova durante il suo ultimo concerto, quando ha dedicato qualche minuto ad Angelina Mango, pronta a tornare anch’ella sul palco dopo un periodo di difficoltà.

La dedica dal palco di Jovanotti

Venerdì 30 maggio, a Bologna, si è tenuta l’ultima tappa del tour di Jovanotti (tornato a scatenarsi dopo l’incidente in bici). Come sempre, Lorenzo Cherubini ha offerto ai propri fan uno show scoppiettante, ritmato, allegro, coinvolgente. Ma non è mancato lo spazio per qualche momento più intimo e raccolto, che il grande cantante ha scelto di dedicare a una giovane collega presente sugli spalti. Fermando per un attimo la musica, Jovanotti ha affermato: “È un po’ di tempo che si è fermata per partire molto più forte di prima, sebbene fosse già fortissima”.

Il riferimento è ad Angelina Mango, “qua a vedere il concerto insieme a voi”. Il maestro del pop all’italiana ha dimostrato grande stima verso la talentuosa figlia d’arta: “Sei una grande artista, ti aspettiamo, torna tra noi”. E l’affetto non è stato soltanto pubblico, i due si sono incontrati anche nel backstage, prima dell’inizio dello show. Jovanotti ha postato sul suo profilo Instagram due foto che li ritraggono insieme, abbracciati e sorridenti in camerino. A causa di problemi di salute e di qualche difficoltà a gestire il grande stress, Angelina ha annullato i suoi più recenti impegni.

Le dolci parole per Angelina Mango

“Mi ha fatto un grande piacere trovarmi con Angelina Mango a fare due chiacchiere in camerino, – ha raccontato il cantante sui social – lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi”. E le parole di Jova si allargano fino ad abbracciare un’intera generazione di nuovi artisti alle prese con le dinamiche di un mercato sempre più esigente e frettoloso.

“Per quanto questa epoca frenetica possa dare la sensazione che se ti fermi scompari questa è una bugia, a volte è vero il contrario, ovvero che ci si deve fermare per ricomparire a sé stessi, ascoltarsi curarsi e rinforzarsi. La pressione per i giovani artisti che esplodono nel successo è tanta e sarà sempre tanta anche con il tempo che passa e fa parte di questo ‘gioco’ per il quale sentiamo di avere una vocazione”, le sue parole sono quelle di uno che con lo star system ci ha combattuto e alla fine è riuscito a piegarlo alle proprie regole.

“Il pubblico merita rispetto e la forma più alta di rispetto per gli altri è rispettare sé stessi e le curve della propria vita. – prosegue il messaggio – Angelina e con lei una nuova generazione di artisti sta riscrivendo la lingua del pop, e i pionieri fanno tre passi avanti e due indietro per procedere di un passo. Avanti sempre sorellina!”. In risposta, Angelina ha pubblicato un video che la mostra visibilmente commossa di fronte alle parole del più maturo collega: “Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante”.