Angelina Mango vince Sanremo 2024. È nata una stella

Fonte: Getty Images Angelina Mango vince Sanremo 2024

Angelina Mango vince il Festival di Sanremo 2024. Si è conclusa un’edizione da record: il Festival, la Settimana Santa, che tiene compagnia gli italiani per 5 giorni (senza considerare il Prima Festival e l’immancabile domenica pomeriggio insieme a tutti i Big con Mara Venier a Domenica In in diretta da Sanremo), è giunta al termine. Un’edizione indimenticabile, sotto molti aspetti. L’ultima condotta da Amadeus, la quinta consecutiva, e al suo fianco ha voluto il “compagno” ideale, Fiorello, “Ciuri”. Ed è stato come tornare indietro nel tempo, all’inizio.

Chi ha vinto i Premi di Sanremo 2024

Il premio Mia Martini è andato a Loredana Bertè, con la sua Pazza; il premio Lucio Dalla, invece, ad Angelina Mango con La Noia. Il premio per il miglior testo “Sergio Bardotti”, invece, se l’è aggiudicato Fiorella Mannoia con Mariposa, che ha dedicato il brano a “tutte le sorelle”. Per quanto riguarda il premio “Giancarlo Bigazzi”, per la miglior composizione musicale, va ancora a una giovanissima ed emozionatissima Angelina Mango. “La mia emozione non si può misurare in questo momento. Voglio ringraziare con tutto il cuore dei giganti che si sono fidati di me per questa serata meravigliosa”.

Il testo della canzone che ha vinto Sanremo 2024

La Noia è il testo vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Un pezzo un po’ latino, che però presenta molte sonorità partenopee: il pezzo è firmato da Madame e Dardust insieme alla Mango.

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Total