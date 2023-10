Giorgia Meloni ha deciso di cambiare casa dopo essere diventata Presidente del Consiglio. La leader di Fratelli d’Italia ha scelto un immobile più grande e più lussuoso, da condividere con il compagno, il giornalista Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, nata nel 2016. Una villa da 350 metri quadrati con piscina al Torrino, quartiere residenziale di Roma dove la Meloni vive dal 2017 e dove è arrivata dopo aver lasciato la Garbatella, dove è cresciuta. Lo scorso 31 marzo avrebbe firmato il preliminare di acquisto della villa mentre il 5 giugno avrebbe venduto per 650mila euro quella che era la sua attuale abitazione.

La casa di Giorgia Meloni al Torrino di Roma

Come fa sapere Il Fatto Quotidiano, Giorgia Meloni avrebbe già versato 300 milioni di euro mentre i restanti 800 verranno versati in seguito, forse tramite un mutuo, ma solo dopo che i proprietari avranno ultimato i lavori di straordinaria manutenzione che dovrebbero concludersi in autunno inoltrato. Una villa che si trova poco fuori il Raccordo Anulare, che vanta un impianto termico ibrido da 46 kw, due soggiorni da 70 metri quadrati distribuiti sui due piani della villa, una cucina da 33 metri quadrati, una cabina armadio da quasi 15 metri quadrati ed un impianto fotovoltaico da 20W.

Sul tetto sembra che ci siano ben 48 pannelli solari e, in giardino, una piscina di nove metri per tre metri e mezzo, da 47 mila litri d’acqua. Pare che i precedenti proprietari siano Massimiliano e Serafino Scarrozza, figli di Giancarlo, marito di Lucia Mokbel, a sua volta sorella del Mokbel ex esponente della destra romana. La Meloni avrebbe però specificato di non sapere nulla dei proprietari visto che per l’acquisto della villa si sarebbe rivolta ad un’agenzia immobiliare.

Il costo della villa di Giorgia Meloni? Dovrebbe aggirarsi intorno al milione di euro. La premier avrebbe fatto rientrare nel prezzo di vendita di 1 milione e 100mila euro tutte le spese di ristrutturazione, pari a 359mila euro più Iva. Queste dovrebbero essere così suddivise: 177mila euro per gli interni, 104mila euro per l’impianto fotovoltaico da 20 kw e quello termico ibrido da 46 kw e 77 mila euro per opere esterne. La Meloni dovrebbe prendere possesso della villa, con tutta la sua famiglia, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

La vita a Roma di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, classe 1977, è nata e cresciuta a Roma. Ha trascorso la prima infanzia alla Camilluccia, la zona di origine del padre Francesco con il quale la Meloni non ha mai avuto un buon rapporto (tanto che la stessa Giorgia ha deciso di prendere le distanze dall’uomo, che oggi non c’è più, all’età di undici anni).

In seguito, all’età di tre anni, dopo la separazione dei suoi genitori, si è trasferita con la madre e la sorella maggiore Arianna alla Garbatella, caratteristico quartiere popolare di Roma, dove ha trascorso tutta la sua adolescenza. Successivamente si è trasferita a Mostacciano, frazione situata nelle zone di Torrino e Tor de’ Cenci. Trasferimento avvenuto nel 2017, quando la premier è andata a vivere in una casa molto vicina alla parrocchia del quartiere Santa Maria del Carmelo.