Giorgia Meloni, la nuova villa con piscina che vale più di 1 milione di euro

Fonte: IPA Giorgia Meloni, prima premier donna: la sua storia, le sue idee

Giorgia Meloni avrebbe deciso di cambiare casa. Sembra infatti che la Premier abbia deciso di trasferirsi in una proprietà più grande rispetto a quella in cui attualmente risiede con la famiglia e questa, stando alle indiscrezioni riportate da il Fatto Quotidiano, varrebbe oltre un milione di euro. Il trasloco sarebbe imminente: entro due mesi, la Presidente del Consiglio dovrebbe prendere possesso dell’immobile che si estende per circa 350 mq.

Giorgia Meloni, i dettagli della nuova casa

La firma dell’accordo preliminare sarebbe stata apposta mesi fa, per la precisione il 31 marzo. Del 5 giugno, invece, sarebbe la vendita – per 650mila euro – dell’appartamento al primo piano nel quartiere Torrino dove risiedeva dal 2017. In attesa di trovare il certificato di agibilità del palazzo, in quel momento non disponibile, e per accelerare la pratica, la Premier avrebbe prestato la “garanzia di cui agli articoli 1490 e seguenti del codice civile in ordine all’idoneità dell’immobile in oggetto all’uso abitativo”.

La nuova villa si estende per 347 metri quadrati catastali e si sviluppa in due piani, con 100 mq di giardino e – pare – una piscina. La proprietà si troverebbe appena fuori dal Raccordo Anulare. L’atto di compravendita sarebbe stato firmato dalla segretaria particolare Patrizia Scurti, in veste di procuratrice, che ha siglato l’accordo coi vecchi proprietari Massimiliano e Serafino Scarozza, figli dell’ingegnere Giancarlo, marito di Lucia Mokbel e quindi cognato di Gennaro Mokbel.

La casa disporrebbe inoltre di due soggiorni da 70 mq ciascuno, una cucina da 33 e una cabina armadio da circa 14 mq. E inoltre infissi, parquet e piastrelle per oltre 400 mq. Il tetto ospiterà invece i pannelli fotovoltaici, 48 in tutto e posizionati su 4 stringhe. La piscina, che non è ancora presente, sarà di 9 metri per 3,5, con una profondità di 1,5 metri. il volume totale dovrebbe essere di 47000 litri.

Il prezzo stabilito per l’immobile è di 1,1 milioni di euro di cui 300mila già versati da Giorgia Meloni con assegni e bonifici. I restanti 800mila saranno invece versati in sede di accordo definitivo entro il 31 ottobre e dopo la fine dei lavori di manutenzione che saranno terminati entro il 30 settembre. Prevista un’ulteriore ristrutturazione interna da 177mila euro, 104mila per l’impianto fotovoltaico da 20 kw e impianto termico ibrido da 46. E ancora, varie opere esterne – tra cui la piscina – per un totale di 77mila euro. Tali costi sono già compresi nel costo complessivo pattuito per la proprietà.

La nuova vita di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Una casa più grande per accogliere tutta la famiglia. Questa pare essere l’intenzione della Premier Giorgia Meloni, legata da anni al giornalista Andrea Giambruno – finito nell’occhio del ciclone dopo alcune dichiarazioni sullo stupro di gruppo di Palermo – e dal quale ha avuto la sua bambina Ginevra. Il loro amore è tornato alla ribalta quando il suo partito – Fratelli D’Italia – è risultato il più votato alle elezioni politiche del 2022.

Di Giambruno padre, ha parlato anche lei in prima persona. Ginevra è nata il 16 settembre 2016 ed è stata una delle protagoniste nel giorno del giuramento del nuovo Governo guidato dalla sua mamma: “Andrea è un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo”.